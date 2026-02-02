Cuma günü 69,85 dolardan kapanış yapan Brent petrol, bugünkü işlemlerde 66,15 dolara kadar geriledi. Petrolde günlük düşüş %5’in üzerinde gerçekleşti. ABD Başkanı Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile "ciddi görüşmeler" yaptığını söyledi. Bu açıklama ile jeopolitik risklerde düşüş yaşandı ve “petrolde arz kesintisi” korkuları azaldı. Dikkatler iç piyasada akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Petrol fiyatları yeni haftaya sert düşüşle başladı. Cuma günü 69,85 dolardan kapanış yapan Brent petrol, bugünkü işlemlerde TSİ 11:30 itibarıyla 66,15 dolara kadar geriledi. Petrolde günlük düşüş ise %5’in üzerinde gerçekleşti.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Petrol fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, ABD Başkanı Trump, cumartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın ABD ile "ciddi görüşmeler" yaptığını söyledi. Bu açıklama, haftalarca süren gerginliğin ardından geldi ve piyasaları da etkileyen jeopolitik risklerde düşüş yaşandı.

70 DOLARI AŞMIŞTI

Ocak ayında ABD Başkanı Trump, İran yönetimini, protestocuların öldürülmesini durdurmaması ve nükleer anlaşmayı kabul etmemesi halinde askeri müdahale ile tehdit etmişti. Tahran da misilleme uyarısında bulunmuştu. Bu gerilimle Brent petrol fiyatı geçen hafta 70 doların üzerini test etmişti.

FED VE DOLAR ENDEKSİ

Öte yandan İran’ın, petrol sevkiyatı için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı'nda “gerçek mühimmatlı tatbikat yapmayı planlamadığı” yönündeki haberler de tansiyonu düşürdü. Bu arada FED Başkanlığı için “şahin” yönü ile öne çıkan Kevin Warsh adının öne çıkmasının ardından dolar endeksinin yükselmesi de petrol fiyatını baskıladı.

DİKKATLER AKARYAKITTA

Petroldeki sert düşüş sonrası dikkatler içeride akaryakıt fiyatına çevrildi. Henüz bir indirim bilgisi gelmedi. İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 55,23 TL ve motorinin litresi 57,37 TL’den satılıyor.

Sektör temsilcileri, petroldeki düşüşün rafineri marjlarına yansımasıyla birlikte indirimin de söz konusu olabileceğini aktarıyor.



