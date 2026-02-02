Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ocak ayı işlemlerini %22,88 primle 13.838 puandan tamamladı. Bu rakam, aynı zamanda bütün zamanların en yüksek kapanışına da işaret etti. BİST 100 endeksi Ocak 2026’da dünyanın en çok kazandıran ikinci borsası da oldu. Şubat ayında dikkatler; yarın açıklanacak ocak ayı enflasyon verileri, 12 Şubat’ta TCMB 1. Enflasyon Raporu ve borsa şirketlerinin 2025 bilançolarına çevrildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ocak ayında %22,88 prim yaparak, gösterdiği performansla dünya piyasaları arasında da ön sıralara çıkmayı başardı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altın ve gümüşte deprem! Yeni hafta da şok düşüşle başladı

2026’nın ilk ayında dünyada en çok yükselen ilk 5 ülke borsası ve gösterdiği performanslar şöyle sıralandı:

1-Güney Kore/Kospi: %23,97

2-Türkiye/BİST100: %22,88

3-Macaristan/Budapet SE: %16,00

4-Brezilya/Bovespa: %12,56

5-Tayvan/TAIEX: %10,70

Listede Borsa İstanbul endeksi, az bir farkla ikinci oldu. Güney Kore endeksi ise ocak ayının en çok kazandıran borsası olarak kendini gösterdi. İlk 5’te öne çıkan borsalar, aynı zamanda aylık getiride çift haneye ulaşan endeksler olarak da yatırımcısını sevindirdi. Yükselen borsaların ağırlıklı olarak gelişmekte olan piyasalar olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

REKOR KAPANIŞ YAPTI

BİST 100 endeksi ocak ayı işlemlerini 13.838 puandan tamamladı. Bu rakam, aynı zamanda bütün zamanların en yüksek kapanışına da işaret etti. Küresel piyasalarda şubat ayı daha düşük risk iştahıyla başlarken, Asya borsalarında haftaya zayıf bir başlangıç yaptı. Japonya borsası %0,5 civarında düşerken, G. Kore endeksinde kayıplar %3’ü de aştı.

BİST 100 endeksine döviz bazında bakıldığında, son kapanışını 318,16 dolardan gerçekleştirdi. Analistler; 2024 yılının mayıs ayında test edilen 344 dolar seviyesini orta vadede ilk önemli direnç olarak gösteriyor. Yükselişin devamı için ise muhtemel kâr satışları halinde bile “297 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılığın korunması” kritik görülüyor.

ŞUBATTA 3 KRİTİK GÜNDEM

Piyasalarda dikkatler şubat ayı işlemlerine çevrilirken, “borsadaki yükseliş devam edecek mi” soruları da artmaya başladı. Şubat ayında iç piyasada 3 ana gündem öne çıkıyor.

1) 3 Şubat Salı günü açıklanacak ocak ayı enflasyon rakamları öncelikle takip edilecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etti. Bu tahminlerin üzerinde gerçekleşebilecek herhangi bir rakam, piyasada da daha temkinli karşılanabilir. %4’ü altındaki bir gerçekleşme ise iyimserliğin devamını sağlayabilir.

2) Merkez Başkanı Fatih Karahan, 12 Şubat'ta yılın ilk Enflasyon Raporu'nu açıklayacak. Karahan'ın vereceği mesajlar, ekonomi ve piyasalar tarafından yakından takip edilecek. TCMB'nin 2026 yıl sonu tahmin aralığı yüzde 13-19 bandında bulunuyor.

3) Şubat boyunca borsa şirketleri tarafından 2025 yılı bilançoları açılanacak. Şubatın ilk haftasında lokomotif sektör olan bankacılıkta bilançolar görülecek. Ardından piyasanın diğer önemli sektörleri holding, savunma ve perakendede finansal sonuçlar takip edilecek. Açıklanacak bilançolar da borsanın seyri açısından belirleyici olacak.



Haberle İlgili Daha Fazlası