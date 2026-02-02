Cansız bedeni parçalara ayrılmış halde çöp konteynerlerinde bulunan Özbekistanlı Durdona Khokimova’nın cinayetinde bir düğüm daha çözüldü. Genç kadının katil zanlılarının cinayet sonrasında Durdona’nın cep telefonunu yanına aldıkları, İstihbarat Şube’nin sinyal takibi sonrasında 8 saatte yakalandıkları ortaya çıkıtı.

Şişli’de öldürüldükten sonra cansız bedeni parçalara ayrılan Özbekistanlı Durdona Khokimova’nın cinayetine ilişkin dosyada yeni bir detay daha ortaya çıktı.

TELEFON SİNYALİNDEN YAKALANDILAR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; genç kadını vahşice öldüren katilleri, cep telefonu ele verdi. Korkunç cinayetten 8 saat sonra yakalanan Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ile ona yardım eden Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev’in öldürdükleri genç kadının telefonunu yanlarında taşıdıkları ortaya çıktı.

Özbekistanlı Durdona Khokimova’nın açık olan cep telefonunun sinyal takibini sürdüren İstihbarat Şube, 2 şüpheliyi yakaladı.

‘Kesik baş’ cinayetinde bir düğüm daha çözüldü! Katilleri 8 saatte yakalatan hata

NELER OLMUŞTU?

24 Ocak günü akşam saatlerinde Şişli Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta bir çöp konteynerinde çarşafa sarılı halde bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin başı ve bacaklarının kesildiği tespit edildi.

Cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'a ait olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında Khokimova'nın Ümraniye'de bir evde öldürüldüğü, ardından cesedinin taksiyle Şişli'ye götürüldüğü öğrenildi.

Kamera görüntülerinden kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov (31) ve Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev (29) Gürcistan'a kaçmak üzereyken, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

‘Kesik baş’ cinayetinde bir düğüm daha çözüldü! Katilleri 8 saatte yakalatan hata

2 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİ SERBEST

Cesede ait diğer parçalar aynı bölgede farklı çöp konteynerlerinde bulunurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen E.K. isimli bir kişi daha gözaltına alındı. Tüyler ürperten cinayette gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

‘Kesik baş’ cinayetinde bir düğüm daha çözüldü! Katilleri 8 saatte yakalatan hata

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Yapılan sorgulamalarda Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov isimli şüpheli, Durdona Khakımova’nın erkek arkadaşı olduğunu, çıkan tartışma sonrasında genç kadını öldürdüğünü itiraf etti.

‘Kesik baş’ cinayetinde bir düğüm daha çözüldü! Katilleri 8 saatte yakalatan hata

“EVDE PARÇALARA AYIRDIK”

Khakımova'yı öldüren Dılshod Akhrol Uglı Turdımurotov ifadesinde korkunç cinayeti şöyle anlattı:

Olay günü tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi başladı. Tartışma yaşadık. Bıçaklayarak öldürdüm. Daha sonra arkadaşım Gofurjon Akmalkhonovıch Kamalkhodaev ile birlikte cesedi Ümraniye'deki evde parçalara ayırdık. Cesedin parçalarını ayrı ayrı poşetledik ve bavul içerisine yerleştirdik. Daha sonra ticari taksi ile Şişli İlçesi'ne geldik. Ceset ve parçalarını farklı çöp konteynerlerine attık.

‘Kesik baş’ cinayetinde bir düğüm daha çözüldü! Katilleri 8 saatte yakalatan hata

TAKSİ ŞOFÖRÜ KONUŞTU

Olay günü yaşananları anlatan taksi şoförü Ahmet Güner, katil zanlılarından hiç şüphelenmediğini belirtti. Ümraniye'de yolcusunu indirdikten sonra çarşıda el eden iki kişiyi aracına aldığını söyleyen Güner, zanlılardan birinin ön koltukta, diğerinin arka koltukta oturduğunu açıkladı.

Güner “Benim gördüğüm bir büyük valiz, 2 küçük çanta vardı. Son derece sakindiler. Hiçbir telaşları yoktu” dedi. Şoför, katil zanlılarının ilk olarak Fındıkzade’ye gitmek istediklerini yolda fikir değiştirerek rotayı Şişli’ye çevirdiklerini söyledi.

‘Kesik baş’ cinayetinde bir düğüm daha çözüldü! Katilleri 8 saatte yakalatan hata

Haberle İlgili Daha Fazlası