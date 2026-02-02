NBA All Star 2026 Listesi belli oldu! Alperen Şengün...
Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu NBA'de, 2026 All-Star heyecanı için geri sayım başlarken merakla beklenen kadrolar resmen duyuruldu. Geçtiğimiz yıl sergilediği performansla All-Star seçilme başarısı gösteren milli yıldızımız Alperen Şengün, bu yıl açıklanan listelerde kendisine yer bulamadı.
Basketbol dünyasının kalbi, NBA All-Star 2026 için geri sayıma geçerken dev organizasyonda sahne alacak isimler resmiyet kazandı.
Geçtiğimiz yıl göğsümüzü kabartarak devler liginde yer alan milli gururumuz Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla istikrarlı bir sezon geçirmesine rağmen bu yılın kadrosuna dahil edilmedi.
İŞTE 2026 NBA ALL-STAR KADROLARININ TAM LİSTESİ:
BATI - İLK 5
Stephen Curry, Warriors
Luka Doncic, Lakers
Gilgeous-Alexander, Thunder
Nikola Jokic, Nuggets
Victor Wembanyama, Spurs
YEDEKLER - BATI
Kevin Duran, Rcokets
Anthony Edwards, Timberwolves
LeBron James, Lakers
Jamal Murray, Nuggets
Chet Holmgren, Thunder
Devin Booker, Suns
Deni Avdija, Blazers
DOĞU - İLK 5
Giannis Antetokounmpo, Bucks
Jaylen Brown, Celtics
Jalen Brunson, Knicks
Cade Cunningham, Pistons
Tyrese Maxey, 76ers
YEDEKLER - DOĞU
Donovan Mitchell, Cavaliers
Jalen Johnson, Hawks
Karl-Anthony Towns, Knicks
Pascal Siakam, Pacers
Norman Powell, Heat
Scottie Barnes, Raptors
Jalen Duren, Pistons