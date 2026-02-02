Dünyanın en prestijli basketbol organizasyonu NBA'de, 2026 All-Star heyecanı için geri sayım başlarken merakla beklenen kadrolar resmen duyuruldu. Geçtiğimiz yıl sergilediği performansla All-Star seçilme başarısı gösteren milli yıldızımız Alperen Şengün, bu yıl açıklanan listelerde kendisine yer bulamadı.

Basketbol dünyasının kalbi, NBA All-Star 2026 için geri sayıma geçerken dev organizasyonda sahne alacak isimler resmiyet kazandı.

Geçtiğimiz yıl göğsümüzü kabartarak devler liginde yer alan milli gururumuz Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla istikrarlı bir sezon geçirmesine rağmen bu yılın kadrosuna dahil edilmedi.

Alperen Şengün

İŞTE 2026 NBA ALL-STAR KADROLARININ TAM LİSTESİ:

BATI - İLK 5

Stephen Curry, Warriors

Luka Doncic, Lakers

Gilgeous-Alexander, Thunder

Nikola Jokic, Nuggets

Victor Wembanyama, Spurs



YEDEKLER - BATI

Kevin Duran, Rcokets

Anthony Edwards, Timberwolves

LeBron James, Lakers

Jamal Murray, Nuggets

Chet Holmgren, Thunder

Devin Booker, Suns

Deni Avdija, Blazers

DOĞU - İLK 5

Giannis Antetokounmpo, Bucks

Jaylen Brown, Celtics

Jalen Brunson, Knicks

Cade Cunningham, Pistons

Tyrese Maxey, 76ers

YEDEKLER - DOĞU

Donovan Mitchell, Cavaliers

Jalen Johnson, Hawks

Karl-Anthony Towns, Knicks

Pascal Siakam, Pacers

Norman Powell, Heat

Scottie Barnes, Raptors

Jalen Duren, Pistons

