İslam Memiş Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede piyasalarda izlenecek yeni stratejiye dikkat çekerek, “Yaklaşık 4 aydır bekliyorduk, bu sürenin 4 katını fazlasıyla çıkaracak hamleler yapacağız” dedi. Kısa vadede daha aktif bir al-sat dönemine girildiğini vurgulayan Memiş, altın başta olmak üzere emtia piyasalarında hedeflerin değişmediğini, ancak kazanç için beklemek yerine doğru zamanlamayla hareket edileceğini ifade etti. Memiş ayrıca sosyal medyada parlatılan yatırım söylemlerine karşı uyarıda bulunarak, özellikle bakır üzerinden oluşturulan algının yatırımcıyı zarara sürüklediğini, bu alanda ciddi mağduriyetler yaşandığını söyledi.

YouTube kanalında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel finans sisteminde yeni bir sürecin başladığını belirterek yatırımcıları sert dalgalanmalara karşı uyardı. Önümüzdeki dönemde piyasalarda manipülasyonun artacağını ifade eden Memiş, altın, gümüş, döviz ve emtia piyasalarında ani yükseliş ve düşüşlerin kaçınılmaz olacağını söyledi; yatırımcıların strateji ve psikoloji açısından hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

İslam Memiş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle: "24 SAAT GEÇMEDEN KAOSU GÖRDÜK" "Dün videomda yeni sistemin nasıl planığını finansal piyasalarda neler yapmak istediklerini, özellikle değerli metaller grubunda, endüstri metaller grubunda nasıl bir piyasa oluşturmak istediklerini size detaylarıyla dün akşam anlattım. Aradan 24 saat geçmedi, piyasalarda yaşanan kaosu hep beraber bugün izlemiş olduk. Özellikle altın ve gümüş fiyatlarında bugün sert düşüşlerin kar satışlarının yaşandığını görüyoruz. Altın tarafında %50 gümüş tarafındaki satışların %16 civarında, bakır tarafındaki satışların %10 civarında, kripto para piyasalarında satışların %2 civarında olduğunu hep beraber gördük. Malum yine Amerika'nın herhangi bir İran müdahalesi ile birlikte eğer hafta sonu böyle bir gelişme yaşanırsa tekrar bir müdahale gelirse borsa satışları sürdürebilir. Ama herhangi bir müdahale olmazsa tekrar yukarı yönlü hareketlerde 13.800 puan seviyesine direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdüreceğiz.

EURO'DA BEKLEMEYE DEVAM Dolar-TL kuru, 43.50 TL seviyesinde stabil yatay süreç devam ediyor. Yıl sonu beklentimiz yine 50 TL seviyesinde. Euro-dolar paritesinde 2025 yılının son çeyreğinde özellikle 1.1680-1.1580 seviyelerinden sürekli euro almak gerektiğini, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1.21-1.22 seviyesi ile alakalı beklentimizin olduğunu, ajandamızda bu tür notun olduğunu ve bu seviyeye kadar bekleyeceğimizi ifade ettiğimi tekrar anımsatmak isterim. Bu hafta bu beklentimiz malum gerçekleşti. Euro dolar paritesi 1.2080 seviyesine kadar yükseldi Şu anda 1.1920 seviyesinde. Euro dolar paritesinde teknik olarak 1.180 paritesini yine kısa vadede takip etmeyi sürdüreceğim. Euroda bekleme yine tercih ediyoruz, yine euro pozisyonumuzu şu anda bozmuyoruz, yine Eurodan çıkış yapmıyoruz.

"BEKLEMEKTEN ZİYADE MAKASLARDAN NASİBİMİZİ ALACAĞIZ" Uluslararası piyasalarda ons altın şu anda 5.084 dolar seviyesinde. Dün malum 5.600 dolar seviyesine kadar yükselmişti Burada yaklaşık 600 dolarlık bir satış olduğunu gözlemliyoruz ve gün içinde 4942 dolar seviyesine kadar gerileyen bir ons altın gördük. Şu anda 5.000 dolar seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürmekte. Ons altın tarafında kısa vadede 4950 dolar aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Yine ons altın tarafında işlem yapmak isteyen arkadaşlarımız %50 alım yapabilir, benim kişisel kanaatimce. Bunu neden size söylüyorum; Şimdi şu soru aklınıza direkt olarak gelecektir: “İslam Bey 4.000 dolar seviyesinin üzerindeki rakamlar size pahalı geliyordu, 4500 dolar oldu 5.000 dolar oldu. Hatta 5.600 dolara kadar yükseldi. Peki neden biz bu seviyelerden yani 4950 dolardan veya 50 dolardan neden %50 alım yapalım? Düşüş beklemiyor muydunuz?” Evet düşüş bekliyordum ama biz bu zararlarımızı aynı yeni dünya düzenindeki onların planladıkları gibi biz de onların planlarına sadık kalarak al ya da kâr satışı yap şeklinde oradaki makaslardan biz de nasibimizi alacağız. O yüzden beklemekten ziyade bu fırsatları değerlendireceğiz.

"4 AYIN 4 KATINI ÇIKARACAK HAMLE" Örnek verelim; 4.950 dolardan veya 5.050 dolardan aldım. Ne yapıyorum tekrar bir spekülasyon yaptıkları zaman tekrar 5.500 dolar seviyesini üst ettikleri zaman satarım. Aradaki payımı alırım. Beklemekten ziyade böyle bir hamleyi yapmayı kendime uygun gördüm. Bburadaki yol haritamız onlar oyunu nasıl kurduysa biz de onların oyununa sadık kalacağız, onlar gibi oynayacağız. Yani piyasanın kenarında onları izlemeyeceğiz. Bu yılla alakalı yine 5.600-5.800 dolar seviyeleri var. Ama kısa vadede onlardan daha iyi hamle yaparak o beklediğimiz süre var ya, yaklaşık 4 aydır bekliyoruz, o 4 ayın biz 4 katını fazlasıyla çıkarmak suretiyle böyle bir hamle yapacağız.

"GRAM ALTIN YATIRIMCISI ÜZÜLMESİN" Gram altın TL fiyatı haliyle geriledi ons altın gerileyince. Yaklaşık 650-700 lira civarında bir gerileme gördük. Gram altın TL fiyatı 8.100 liraydı dün. Şu anda 7.510 TL gram altın-TL fiyatı. %50 alım yapılabilir. Diğer %50'si beklenebilir. Yine ons altını takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın yatırımcısı üzülmesin. Yine bu yıl sonuna kadar 5 haneli rakam yani 10.000 TL seviyesi ile alakalı hedefim yine devam ediyor. Buradan yani 7.510 TL seviyesinden %50 alım yapan, ki gündüz saatlerinde ben arkadaşlarımıza özelden mesajımı gönderdim, onlar 7.350-7.380 lira seviyesinden bugün alımlarını yaptı. İşte biz hep beraber alım yaptık onlarla. Orada alım yapan arkadaşlarımız diğer %50'sini tekrar bekletebilir. Ons altın tekrar 5.000 dolar seviyesinin altına sarkarsa diğer %50'mize ilave yaparız.

GÜMÜŞ YATIRIMCISI İÇİN UYARILAR! Bugün en kötü günü gümüş yatırımcıları geçiriyor. Yine aylarca uyardım; “Yapmayın etmeyin. Çok yüksek fiyatlamalar köpük fiyatlamalar. Piyasalarda bir manipülasyon fiyatlaması var. 2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı, dikkat edin” uyarılarım vardı. Tabii herkes tercihleriyle yaşar. Çoğu kişi varını yoğunu bütün parasını gümüşe gömdü. Bekliyorlar, tabii onlar da kazanacak. Zarar etmeyecekler ama keşke biraz daha sabretselerdi iyi olurdu. Şu anda 99 dolar seviyesinde olan bir gümüş ons fiyatı var karşımızda. Malum 122 dolar seviyesindeydi. Şu anda %16'lık bir satış olduğunu gözlemliyoruz. Yine aşağıda alanlarımız var. Uzun vadeyi planlayan "Ben gümüş alacağım bir yıl bekleyeceğim" diyen yatırımcısı %50 alım yapabilir. Diğer %50 beklenir.

"GÜMÜŞ TARAFINA YAPILACAK HAMLELER DAHA GELMEDİ" Brent Petrolün varil fiyatı 69 dolar seviyesinde. Burada hızlı yükselişler gördük. Tekrar 68 dolar destek seviyesini kısa vadede takip edeceğim. Altın gümüş rasyosu bugün ciddi bir anlamda yükseldi. 51 dolar seviyesinde. %10 yükseldi altın gümüş rasyosu. Özellikle elinde gümüş bulunduran arkadaşlarımıza yani ben yüksekten bir maliyet yaptım ama siz benden daha şanslısınız. “Elinizde gümüş varsa altın-gümüş rasyosu 45, Elinde gümüş varsa altın-gümüş rasyosu 47… Buralardan çevirirseniz güzel karlar elde edebilirsiniz.” uyarım vardı. Oralara fırsat bilen arkadaşlarımız bence iyi bir hamle yaptı. Ancak altın-gümüş rasyosu benim nazarımda yine de düşük. Ben yükseliş yönlü beklentim devam ettiği için benim gümüş tarafına yapacağım hamleler daha gelmedi. Ancak dediğim gibi bir yıl vadeyi göz önünde bulunduran arkadaşlarımız varsa yine %50 alım yapmak, diğer %50'sini de gerilediği zaman ilave yapmak suretiyle bu imkanı kendinde bulabilir.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCISI DİKKAT! Altın ve gümüş yatırımcısı 2026 yılında kripto para piyasındaki yatırımcılar gibi aynı psikolojiyi yaşayacak. Kripto para piyasasında nasıl bir manipülasyon nasıl bir spekülasyon yapıyorlar, aynısını bu yıl altın ve gümüş tarafında yapacaklar. Bir ay boyunca agresif teknik ve mantık olarak okunamayan bir yükseliş gördünüz. Bugün de teknik ve mantık olarak okunamayan düşüşler gördünüz. Ve diyorum ki artık her ay bu manzarayı göreceksiniz. Ona göre psikolojinizi lütfen hazır edin. Güçlü bir psikoloji içinde 2026 yılına adım atın. 2025 yılının son çeyreğinde uyardım. 2026 yılının adı 'manipülasyon yılı'. Bütün yatırım araçlarında spekülasyon yapacaklar. Altın ve gümüşü spekülasyon aracı olarak değerlendirecekler. Sert yükselişler sert düşüşler hiçbir zaman bu piyasayı rahat bırakmayacaklar. İnsanların umudunu kıracaklar. Uzun vadeli yatırım yapan arkadaşlarımızın herhangi bir problemi yok. Çünkü onlar fiyata değil miktara bakıyor. TL üzerinden işlem yapmıyor. Altın-gümüşü de rasyo üzerinden takas yaparak hiçbir zaman açıkta kalmıyor. Onların finansal okur yazarlıkları güçlü. Bütün işlemlerinizi rasyo üzerinden yapın. TL ile işlem yapmayın. TL ile işlem yaptığınız zaman açıkta kalırsınız. Her zaman zarar edersiniz. O yüzden finansal piyasalarda işlemler ya dolar ya parite ya da rasyo üzerinden yapılır.

BAKIR YATIRIMCISINA UYARILAR! Sosyal medyada son iki haftadır bakır tarafını parlatıyorlar. Bakır tarafını goygoy yapıyorlar. Bugün %10 değer kayıplarının olduğunu gördük. Beni üzen taraf şu oldu, asgari ücretle çalışan bir kişi bile kuyumcu kuyumcu dolaşıyor, bakır almaya hevesleniyor. O garibimi de tokatlıyorlar. Nasıl oluyor bu işlem? Özellikle bu arkadaşımız bakır almaya gidiyor. Kuyumcuya bakır soruyor. Tokatlanır, dolandırılır. Bu arkadaşımız bugüne kadar bakırı görmemiş. Bakıra yatırım yapmamış. Bakırın ne olduğunu bilmiyor. Hurda bakırları alıyorlar, kalıplara döküyorlar, külçe diye satıyorlar. Bu dolandırıcılık. Böyle bir yasal hakkı yok. Onların kalıplı olması için onun külçe olması için bir rafine olman lazım. Bir rafine ve bunu üretmen için de yasal izin alman lazım. Hazine Maliye Bakanlığı’ndan falan vesaire… Bunun yasal mevzuatları var ve standartlara uygun bir külçe üretmeniz lazım. Saflık ayarı olması lazım sertifikası olması lazım. Ama sosyal medyada görüyorum 4.500 olan bakırı 6.000 liraya satıyorlar. Bu çok yanlış! Kişi alarak kar edeceğini beklerken halbuki alırken zarar ediyor, 4.500 liralık mala 6.000 lira veriyor. Buradan kafadan zarar veriyor. Bu yıl %35-%40 civarında beklentim yükseliş yönlü beklentimi ifade etmiştim. Ancak sosyal medyanın gazına gelip de lütfen birikimlerinizi yatırımlarınızı bu tarafa yönlendirmeyin. Eğer ısrarla bakır tarafına yatırım yapacaksanız, lütfen ETF'lerden, fonlardan, aracı şirketleri üzerinden bunu yapabilirsiniz. Ve vadeniz de uzun vade olsun, bir yıl ve sonrası olsun. Ona göre karar verirseniz iyi olur. Birikimlerinize sahip çıkmış olursunuz. Dışarıdaki çakal sayfasının tuzağına düşmemiş olursunuz. Sosyal medyada medyanın gazına gelmemiş olursunuz. Bunlara lütfen dikkat edin. Ve sosyal medya algısına karşı bence çok dikkat etmek lazım.

"STRATEJİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPIYORUZ" Burada bir strateji değişikliği yapıyoruz. Bu strateji değişikliği şu; Yani illa sert düşüşlerde 4.000 dolara kadar beklemekten ziyade, onlar nasıl bir manipülasyon piyasası oluşturdu ve spekülasyon yapacaklar al-sat yapacaklar para kazanacaklar. Dün 1,5 trilyon dolar kazandılar, bugün 2,5 trilyon dolar kazandılar. Onlar gibi biz de kazanacağız: Al-sat, al-sat… Biz de plana sadık kalarak onları yapacağız."

