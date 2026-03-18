Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 1. Sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dükkanı sararken, içeride çalışan genç çırağın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun duman altındaki dükkanda mahsur kalan genci kurtarmak için penceredeki demir korkulukları özel aletlerle keserek içeri ulaştı. Korkulukların kesilmesiyle mahsur kaldığı yerden çıkartılan çırak, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri tarafından dükkan içerisinde detaylı bir inceleme başlatılırken, çevredeki vatandaşlar kurtarma operasyonunu endişeli gözlerle takip etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası