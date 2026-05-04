Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş “Talep güçlü ancak temel problem finansmana erişim. Satış başarısının anahtarı artık doğru ürünle birlikte sunulan erişilebilir finansman modellerinde” dedi.

ÖMER ŞEN - Türkiye’de konut talebinin güçlü seyrini koruduğunu belirten Ege Yapı GYO Genel Müdürü Didem Güneş, sektörün en temel probleminin ise finansmana erişim olduğunu vurguladı. Güneş, gayrimenkul sektördeki talep ve finansman dengesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yüksek talebe rağmen satış performansının aynı ölçüde artmamasının arkasında ise krediye ulaşım zorluklarının bulunduğunu ifade etti.

Sene başından bu yana İstanbul, İzmir ve Yunanistan’daki projelerine gelen talebin 35 binin üzerine çıktığını belirten Güneş “Satış performansımızdan bağımsız olarak, ünite sayımızın kat kat üzerinde talep alıyor olmamız; aslında sorunun talepte değil, finansal çözümlerde olduğunu açıkça gösteriyor” dedi.

Didem Güneş

FAİZ DÜŞERSE ERİŞİM HIZLANIR

2025 yılında finansmana erişimin daha zorlu olduğunu hatırlatan Güneş, buna rağmen toplam konut satışlarının 1,7 milyon adede yaklaşarak rekor kırdığını, 2026’nın ilk üç ayında ise yaklaşık 350 bin adetlik satışla geçen yılın seviyesinin korunduğunu aktardı. İpotekli satışlarda ise yüzde 31’lik artışa dikkat çeken Güneş “Dolayısıyla faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesiyle birlikte, konuta erişimin de hız kazanacağını öngörüyoruz. Biz de bu güçlü talebe 60 ay sıfır faiz gibi kendi geliştirdiğimiz alternatif modellerle cevap veriyoruz. Bugün pazarda sürdürülebilir başarının anahtarı; doğru ürünü, doğru maliyet kurgusuyla ve erişilebilir finansman modelleriyle birlikte sunabilmekten geçiyor” şeklinde konuştu.

ALICI ARTIK DAHA RASYONEL

Gayrimenkul alıcısının artık çok daha rasyonel bir profil çizdiğini kaydeden Güneş “Eskiden sadece metrekare ve fiyat önemliydi. Bugün deprem güvenliği, yapı kalitesi, enerji verimliliği, ulaşım avantajı ve marka güveni ön planda. Yatırımcı ise kira getirisi ve amortisman süresini detaylı analiz ediyor. Alıcı sadece bir konut değil; dekorasyondan site yönetimine kadar bütüncül bir hizmet paketi satın alıyor” dedi.

3,3 MİLYAR $’LIK YATIRIM HAMLESİ

Yaklaşık 20 yıllık geçmişe sahip olan ve geçtiğimiz yılı 4 milyar TL satış geliriyle kapatan Ege Yapı, bugüne kadar 25’in üzerinde projeyi hayata geçirirken 2 milyon metrekareyi aşan üretim hacmine ve 8 binden fazla konut teslimine ulaşmış bulunuyor. Hâlihazırda toplam 1,7 milyar dolar değerinde 3.400 konuttan oluşan 8 projesi satışta ve ön talep sürecinde bulunan şirket, ayrıca 1.500 üniteyi kapsayacak 6 yeni proje için 1,6 milyar dolarlık yatırım planlıyor. Ege Yapı GYO ve Ege Yapı; İzmir’de Kekliktepe, Alsancak ve Kordon, İstanbul’da Çekmeköy, Göktürk, Beyoğlu ve Bahçeşehir; yurt dışında ise Yunanistan Halkidiki’de projeler yürütüyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası