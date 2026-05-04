ASELSAN, LGK-82 lazer güdüm kitlerinin seri üretimini artırarak hava platformlarının vuruş hassasiyetini güçlendiren yerli kapasitesini genişletti. Yeni parti kabul testlerini tamamlayarak envantere giriş aşamasına geldi. İsrail basını, sistemin üretim sürecine dikkat çekerek Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesine vurgu yaptı.

ASELSAN, hava platformlarının vuruş hassasiyetini yükselten yerli çözümlerinde seri üretim kapasitesini artırıyor.

Şirket tarafından paylaşılan son bilgilere göre, onlarca adet LGK-82 (Lazer Güdüm Kiti) sisteminden oluşan yeni bir parti, kabul testlerinin ardından kullanıcıların envanterine girmek üzere hazır hâle getirildi.

Söz konusu aşama İsrail’de büyük ses getirdi. İsrail merkezli Maariv gazetesi, ASELSAN’ın, lazer güdüm kitlerinin tüm tedarik ve üretim zincirini ortaya koyan kapsamlı bir doküman yayınladığını açıklayarak şirketin Türkiye’nin gelişen savunma sanayisini bir kez daha hatırlattığı vurgulandı.

‘Seri üretim akıllı bombalar: Türkiye’nin silah imparatorluğu kaslarını gösteriyor’ başlıklı haberde F-16’lar ve AKINCI’yla yapılan testlerin, Türkiye’nin savunma alanında katettiği mesafeyi ortaya koyduğu bildirildi.

LGK’lerin, geleneksel ve “basit” hava bombalarını hassas, lazer tabanlı güdümlü mühimmatlara dönüştürmek için tasarlanmış teknolojik bir sistem olduğunun altı çizilen haberde, mevcut stoklara güdüm başlığı kiti ve yönlendirme kanatçıkları eklenerek, ucuz ve basit bir silahın uygun maliyetle modern bir silaha dönüştürüldüğü ifade edildi.

Haberde, bu tip bir yükseltme sisteminin seri üretimine geçişinin, Türk savunma sanayisinin teknolojik bağımsızlığa ulaşma ve Batı silahlarına olan bağımlılığını azaltma arzusunu gösterdiği ifade edildi. Haberde ayrıca, bölgesel ve küresel arenada önemli bir silah tedarikçisi olarak Ankara’nın konumunun yükselmeye devam ettiği ifade edildi.

