Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 4 golle mağlup olarak elendikleri maçın ardından konuştu. Maçta sakatlanan Victor Osimhen ve Noa Lang'a dair bilgi veren Okan Buruk, Hollandalı oyuncunun hastaneye kaldırıldığını söyledi. Hakem kararlarını da sert sözlerle eleştiren Buruk, "Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti." dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'a 4-0 mağlup olarak organizasyona veda eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"DÜNYANIN EN KÖTÜ HAKEMİ"

Sakat oyuncular Osimhen ve Noa Lang hakkında bilgi veren Buruk, maçın hakemine ise şu sözlerle yüklendi: "Noa Lang'ın parmağında ciddi bir yaralanma var. Hastaneye gidecek burada. Victor Osimhen'in de ağrısı var. Victor Osimhen'in pozisyonunda Konate çok rahat fauller yaptı! Dünyanın en iyi hakemini beklerken, dünyanın en kötü hakemi maçı yönetti. Liverpool maçı çok çok net bir şekilde hak etti."

"UĞURCAN İYİ İŞ ÇIKARDI, ONA RAĞMEN 4-0 BİTTİ"

Çok gol pozisyonu verdiklerini ve hiç iyi bir maç çıkarmadıklarını kaydede tecrübeli çalıştırıcı, "Maç içinde hiçbir şey yolunda gitmedi. Tercihlerimiz, maç içindeki yanlış kararlarımız... Maç kaybedebilirsiniz ama oyun olarak kazanmayı hak etmedik. Çok daha iyisini yapmamız gerekirken, iyisini yapamadık. 4 gol yedik, çok pozisyon verdik. Uğurcan Çakır iyi iş çıkardı, ona rağmen 4-0 bitti. Çok üzgünüm. Maçta asla 1-0'ı korumayı düşünmedik. Oyun olarak çok daha fazlasını yapmamız gerekirdi. Taraftarımıza ümit verdik ama arkasını getiremedik. Yeni takımız, birçok oyuncumuz Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede yeni oynuyor. Son 16'da oynayan oyuncu sayımız az. Oyuncularımız tebrik ederim mücadelesinden dolayı ama taraftarlarımızdan da özür dilerim." şeklinde konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası