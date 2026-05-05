Ziraat Türkiye Kupası finali için geri sayım sürerken, maçın oynanacağı şehir, stat ve tarih futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan son açıklamalarla finalin detayları netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026 Ziraat Türkiye Kupası finaline ilişkin beklenen duyuruyu yaptı. Finalin oynanacağı şehir ve tarih yeniden düzenlenirken, yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi de netlik kazandı.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

2026 Ziraat Türkiye Kupası finali, Antalya’da bulunan Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı açıklamaya göre final mücadelesine ev sahipliği yapacak stat, daha önce de birçok önemli karşılaşmaya ev sahipliği yaptı.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde yer alan stat, şehir merkezine yakın konumuyla ulaşım açısından avantaj sağlıyor. Modern yapısı ve kapasitesiyle dikkat çeken Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nın, final karşılaşmasında binlerce futbolseveri ağırlaması bekleniyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası finali, 22 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.45’te oynanacak. Daha önce 24 Mayıs tarihinde yapılması planlanan final karşılaşmasının, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan kararla iki gün öne çekildiği açıklandı.

Final öncesinde yarı final karşılaşmaları da takvimde yerini aldı. Beşiktaş ile Konyaspor 5 Mayıs’ta karşı karşıya gelirken, Gençlerbirliği ile Trabzonspor ise 13 Mayıs’ta finale yükselmek için mücadele edecek. Bu karşılaşmaların ardından kazanan takımlar finalde kupayı kazanmak için sahaya çıkacak.

