Amedspor, Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızını istiyor: 'Yılın hamlesi'
YENİ SEZONUN SİMGE TRANSFERİ
TYC Sports'ta yer alan habere göre; Süper Lig'e yükselen Amedspor, Galatasaray ile sözleşmesi bitecek Arjantinli yıldız ile ilgileniyor. Haberde, Amedspor'un Icardi hamlesinin beklenmedik olduğu, Diyarbakır ekibinin 2026-2027 sezonu projesinin simgesi olarak Icardi'yi kadrosuna katmayı hayal ettiği belirtildi. Amedspor'un, Mauro Icardi hamlesiyle hem sportif hem medyatik açıdan güçlü bir figürü kadrosuna katmak istediği kaydedildi.
GALATASARAY İLE GÖRÜŞMELER DURDU
TYC Sports'ta yer alan habere göre, Galatasaray ve Icardi arasında yeni sözleşme için yapılan görüşmeler durdu. Galatasaray, 33 yaşındaki golcüye mevcut maaşının yarısı kadar yeni bir maaş teklifinde bulundu. Icardi'nin ise maaşında indirim yapmadan sözleşme uzatmak istediği ve görüşmelerin durduğu belirtildi. Sarı kırmızılılar ile Icardi arasında anlaşma sağlanamadığı ve Icardi'nin, sarı-kırmızılılardan ayrılığının yaklaştığı kaydedildi.
TALİPLERİ ARTIYOR
Öte yandan, Amedspor ile birlikte Juventus, Milan, Napoli, Elche, Oviedo, Club America'nın da deneyimli yıldızın durumunu takip ettiği ve Icardi için River Plate haberlerinin de gündeme geldiği hatırlatıldı. Sezon sonunda Galatasaray ile sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak Icardi'nin, seçeneklerini değerlendirdiği yazıldı.