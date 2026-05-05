ABD Başkanı Donald Trump’ın kabinesinde "Her Şeyin Bakanı" lakabıyla anılan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün itibarıyla özgeçmişine yeni ve sıra dışı bir rol daha ekliyor. Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt’in doğum izninde olması nedeniyle, Rubio Türkiye saatiyle 22:00 Beyaz Saray Basın Odası’nda kürsüye çıkacak.

Geçtiğimiz günlerde bir düğünde DJ olarak görüntülenen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu kez Basın Sekreteri Karoline Leavitt’in doğum iznine ayrılması nedeniyle gazetecilere doğrudan hitap edecek.

ABD’de taşlar yerinden oynadı: Kabinenin 1 numarasına yeni görev!

LEAVİTT’İN DOĞUM İZNİ PLANLARI DEĞİŞTİ

Beyaz Saray’ın 28 yaşındaki basın sekreteri Karoline Leavitt, eşi Nicholas Riccio ile ikinci çocuklarını beklerken resmi olarak doğum iznine ayrıldı. Aslında 24 Nisan’da görevi bırakması beklenen Leavitt, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği sırasında yaşanan silahlı saldırı olayı nedeniyle iznini erteleyerek görevine geri dönmüştü.

27 Nisan’daki brifingde esprili bir dille "Umarım doğum iznim bitene kadar son kez konuşuyorumdur" diyen Leavitt’in yokluğunda, iletişim trafiğini kimin yöneteceği merak konusu olmuştu.

"HER ŞEYİN BAKANI" RUBİO GELİYOR

Hali hazırda Dışişleri Bakanlığı görevinin yanı sıra Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini de vekaleten yürüten Marco Rubio, idari tecrübesini bu kez basın odasına taşıyor. Daha önce Ulusal Arşivler ve USAID gibi kritik birimlerde geçici yöneticilik yapan Rubio, geçtiğimiz hafta basın odasında "yeni basın sekreteri" olabileceğine dair şaka yollu bir imada bulunmuştu. Leavitt’in izne ayrılmasıyla birlikte Rubio'nun şakası gerçeğe dönüştü.

Politico’nun haberine göre Beyaz Saray, Leavitt’in yerine tek bir isim atamak yerine daha esnek bir yöntem izliyor. İletişim Direktörü Steven Cheung ve basın ekibinin süreci yönetmesi beklenirken, kürsünün farklı isimlere de açık olacağı bilgisi paylaşıldı.

Başkan Yardımcısı JD Vance, kabine üyeleri ve hatta Başkan Trump’ın da zaman zaman brifing verebileceği ileri sürüldü.

Leavitt ise sosyal medya paylaşımında gazetecilere, "Başkanın telefon numarasına sahipsiniz, ben yokken de haber akışı devam eder" şeklinde seslenmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası