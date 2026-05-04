Yunanistan’ın Ukrayna’dan insansız deniz aracı alımı, araçların Türkiye’ye karşı kullanılabileceği endişesi ve Kiev’in şartları nedeniyle tıkandı. Batı basını, Ukrayna’nın Ankara ile ilişkileri gözettiğini yazarken, Yunanistan’a üretime yönelme çağrısı yaptı.

Türkiye’nin insansız hava ve deniz araçları karşısında aciz durumda kalan Yunanistan, insansız deniz aracı (USV) almak için Ukrayna’ya başvurdu.

Yunanistan, USV alımı konusunda anlaşmaya vardığı Ukrayna’nın ‘Türkiye’ şartı vetosuyla karşı karşıya kaldı. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna ile Yunanistan arasında Kasım 2025’te imzalanan insansız su üstü aracı (USV) üretimi anlaşması kapsamında devam eden görüşmelerde Ukrayna’nın araçların kullanımında söz sahibi olmak istemesi üzerine pürüz çıktı.

Ukrayna 'Dostuma karşı kullanamazsın' dedi: Yunanistan’a Türkiye vetosu

KİEV RAHATSIZ OLDU

Batı basını görüşmeleri çıkmaza sürükleyen talebin nedenini Türkiye olarak gösterdi. Batı basını “Yunanistan’ın bunları Türkiye’ye karşı kullanma ihtimali Ukrayna’yı rahatsız etti. Ukrayna, dost olan bir ülkeye karşı kullanılmasını istemiyor” diye yazdı. Basın, Kiev’in Ankara ile ortaklık ilişkilerini sürdürme arzusunun oldukça anlaşılabilir olduğuna dikkat çekti.

ALACAĞINA ÜRET

Batı basını “Zira geniş kapsamlı savunma iş birliği ve Ada sınıfı korvetler ve diğer birçok örnek de dâhil olmak üzere doğrudan silah alımları söz konusu” ifadelerini kullandı. Batı basını ayrıca, Yunanistan’ın insansız hava araçları konusunda Türkiye’ye kıyasla geride kalması sebebiyle hazır çözümlere yöneldiğini belirterek “Yunanistan bu tür çözümler yerine üretime ağırlık verse daha iyi olur” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Ukrayna Rusya’nın Primorsk Limanı’nda Rus donanmasına ait “Proje 22800 Karakurt” tipi korvete yönelik saldırı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Rusya da, Ukrayna’ya ait 386 insansız hava aracının (İHA) Moskova dâhil çeşitli bölgeler üzerinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

