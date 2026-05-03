Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA),Ukrayna'da bulunan Avrupa'nın en büyük nükleer tesisi Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarında radyasyon kontrol laboratuvarı dronla hedef alındı.

Viyana merkezli ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin dış radyasyon izleme sistemleri için kritik öneme sahip olan Dış Radyasyon Kontrol Laboratuvarı’nın bir insansız hava aracıyla (dron) vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının ardından bölgedeki radyasyon seviyeleri ve tesisin genel güvenliği mercek altına alındı.

HASAR VE YARALI DURUMU BELİRSİZ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), söz konusu saldırıda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz net bir bilgiye ulaşılamadığını açıkladı.

Santralin ana yerleşkesi dışında kalan laboratuvarda meydana gelen fiziksel hasarın boyutu ise UAEA uzmanlarının yapacağı incelemenin ardından netleşecek.

GROSSİ: "HER SALDIRI BÜYÜK BİR RİSK"

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada durumun ciddiyetine değindi. Sahadaki UAEA ekibinin laboratuvara erişim için derhal talepte bulunduğunu belirten Grossi, nükleer tesislerin ve bu tesislerle bağlantılı lojistik noktaların yakınına düzenlenen her türlü askeri operasyonun küresel bir nükleer güvenlik riski taşıdığı uyarısını yineledi.

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ PATLARSA TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Zaporijya Nükleer Santrali’nin Türkiye’ye olan coğrafi uzaklığı yaklaşık 1000-1200 kilometre civarında. Uzmanların da altını çizdiği üzere patlama durumunda atmosfere karışacak radyoaktif maddeler, rüzgar akımları yoluyla Finlandiya, Polonya, Romanya ve Türkiye’nin özellikle Trakya ile Karadeniz kıyılarına kadar ulaşabilir.

Prof. Dr. Saygın kullanılmış yakıt havuzlarının hedef alınması durumunda, atmosfere yayılacak parçacıkların büyük bir alana etkide bulunacağını belirtiyor. Türkiye bu yayılım haritasında potansiyel etki alanı içerisinde yer alıyor.

