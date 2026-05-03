Orta Doğu'daki kaos nedeniyle yükselen petrol fiyatları, Rus bütçesine milyarlarca ruble ek gelir sağladı. Moskova yönetimi ekonomik görünüm konusunda iyimserliğini korurken, enerji piyasalarındaki gerilim dikkat çekiyor.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, artan petrol fiyatlarının Rusya ekonomisine önemli katkı sunduğunu açıkladı. Rus devlet televizyonuna konuşan Siluanov, son dönemde enerji gelirlerinde kayda değer bir artış yaşandığını belirterek, bütçeye yaklaşık 200 milyar rublelik (yaklaşık 2,7 milyar dolar) ek kaynak girişi olduğunu ifade etti.

Siluanov, son iki aylık ekonomik verilerin dengeli bir tablo çizdiğini vurgularken, bütçe açığı ile gelirlerin büyük ölçüde paralel seyrettiğini söyledi. Bu durumun, hükümetin mali disiplin açısından elini rahatlattığı değerlendiriliyor.

"ARZ AZALIRSA FİYATLAR DAHA DA ARTAR"

Kremlin cephesinden de enerji piyasalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel petrol fiyatlarındaki artışa rağmen Ukrayna’nın Rus enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğini öne sürdü. Peskov, mevcut koşullarda dünya genelinde bir enerji krizi yaşandığını dile getirerek, Rus petrol arzında yaşanabilecek olası düşüşlerin fiyatları daha da yukarı çekebileceğini belirtti.

VARİL 120 DOLARA KADAR ÇIKTI

Öte yandan Orta Doğu’daki gelişmeler, enerji piyasalarını etkilemeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatıldığının duyurulmasının ardından petrol fiyatlarında sert yükselişler gözlenmişti. Bu gelişme, küresel arz endişelerini artırarak fiyatların varil başına 120 dolar seviyesine kadar tırmanmasına yol açtı.

Son dönemde Ukrayna’nın Rusya’daki petrol tesislerine yönelik saldırılarının artması da enerji güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, hem jeopolitik risklerin hem de arz kısıtlarının petrol piyasasında dalgalanmaları sürdürebileceğine dikkat çekiyor.

