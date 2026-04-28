Polonya Başbakanı Donald Tusk ve Ukrayna Başbakanı Svyrydenko, Rus tehdidine karşı insansız hava aracı (İHA) filosu kurulacağını duyurdu

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Ukrayna’nın savaş meydanındaki teknik tecrübesi ve Avrupa fonlarının mali desteğiyle modern bir insansız hava aracı (İHA) filosu kurmak için yeni bir proje başlattıklarını duyurdu.

Rzeszow’da Ukrayna Başbakanı Yuliia Svyrydenko ile bir araya gelen Tusk, söz konusu ortaklığın sadece Ukrayna’ya yardım değil, Polonya’nın ulusal güvenliğini de doğrudan garanti altına alma amacı taşıdığını paylaştı.

Rusya'ya karşı iki ülke 'Drone Ordusu' kuruyor

UKRAYNA’NIN SAVAŞ TECRÜBESİ POLONYA’YA TAŞINIYOR

Ukrayna’nın Rusya ile devam eden savaşta insansız sistemler konusunda kazandığı benzersiz deneyim, Polonya’nın yeni askeri stratejisinin merkezine yerleşiyor. Tusk, "Ukrayna, hava saldırılarına karşı savunma yapmak isteyen ülkeler için güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı" diyerek, Polonya drone filosunun Ukraynalı uzmanların bilgi birikimiyle inşa edileceğini kaydetti.

EYLÜL 2025 OLAYLARI DÖNÜM NOKTASI OLDU

Varşova yönetimi, Eylül 2025'te Polonya hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarının düşürülmesinin ardından savunma stratejilerinde radikal bir değişikliğe gitti. O günden bu yana Ukrayna ile insansız sistemler konusundaki iş birliğini en üst seviyeye çıkaran Polonya, artık tek taraflı yardım sağlayan bir ülke konumundan, Ukrayna ile savunma sanayiinde stratejik ortak konumuna geçiyor.

Tusk, Polonya halkına tam bir güvenlik vaat edebilmek için filonun kritik önemde olduğunu işaret ederek şunları dedi:

"Polonya'nın kendi modern insansız hava aracı filosuna sahip olması gerekiyor. Böylece bugün sadece Ukrayna'ya yardım etmekle kalmayıp, halkımıza tam bir güvenle güvende olduğumuzu söyleyebileceğiz."

Ukrayna Başbakanı Svyrydenko ise Polonya ile omuz omuza durduklarını yinleyerek, "Burada Rus saldırganlığının ne olduğunu açıklamaya gerek yok. Özgürlük mücadelesinde birlikteyiz" dedi. Batı'nın askeri yardımlarının ana merkezi olan Rzeszow, bu yeni "drone ordusu" projesinin de kalbi olmaya hazırlanıyor.

