İstanbul Boğazı’nda dümen arızası yaşayan 147 metre uzunluğundaki “KAPPA” isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında bir yalının hemen yakınına kadar sürüklenerek karaya oturdu. Yaşanan tehlike Boğaz trafiğini geçici olarak durma noktasına getirirken, söz konusu yalının ise ünlü sunucu Müge Anlı’ya ait olduğu yönündeki iddia sosyal medyada hızla yayıldı.

İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde büyük bir tehlike yaşandı. Saat 00.00 sıralarında Sarıyer’in Yeniköy mevkiinde seyir halinde bulunan 147 metre uzunluğundaki Türk bayraklı “KAPPA” isimli konteyner gemisi, dümen arızası nedeniyle kontrolünü kaybetti.

Akıntının etkisiyle sürüklenen dev gemi, kıyıdaki bir yalının sadece birkaç metre yakınında karaya oturarak durabildi. Olay sonrası İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.

YALI MÜGE ANLI’YA MI AİT?

Kaza sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Geminin çarpmaktan son anda kurtulduğu Yeniköy’deki yalının, sunucu ve gazeteci Müge Anlı’ya ait olduğu öne sürüldü.

Bölge sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları arasında hızla yayılan iddia hızla yayılırken konuya ilişkin Müge Anlı cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KONTEYNER GEMİSİ KURTARILDI

Olayın ardından kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. KURTARMA-5, KURTARMA-6 ve KURTARMA-8 römorkörleri ile birlikte balık adam ekibi ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botu destekli operasyon başlatıldı.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda karaya oturan gemi yeniden yüzdürülerek kurtarıldı. Geminin emniyetli alana çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı’nda askıya alınan gemi trafiği saat 07.50 itibarıyla yeniden açıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası