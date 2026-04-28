Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak Trabzonspor-Göztepe mücadelesi öncesinde bilet süreci netlik kazandı. Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşma için satış detayları ve tribün fiyatları paylaşıldı.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Trabzonspor’un Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri resmi olarak satışa sunuldu. 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 20.00’de Papara Park’ta oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar, Passolig sistemi üzerinden biletlerini temin edebiliyor. Satışların başlamasıyla birlikte özellikle iç saha tribünlerinde yoğun talep oluşması bekleniyor.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre biletler, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray logolu kartlar hariç tüm Passolig kart sahiplerine açık olacak. Misafir takım logolu kart sahipleri ise yalnızca kendilerine ayrılan deplasman tribününden bilet satın alabilecek. Ayrıca kombine sahipleri, maça katılamamaları durumunda koltuklarını kulübe devrederek yeniden satışa açılmasını sağlayabilecek.

TRABZONSPOR-GÖZTEPE BİLET FİYATLARI NE KADAR?

VIP Platinum - B: ₺12.500

VIP Platinum - A/C: ₺10.000

VIP Gold: ₺7.500

VIP Silver: ₺5.000

Batı Tribünler: ₺261

Doğu Tribünler: ₺161

Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü: ₺161

Güney - Kuzey Kale Arkası Tribünler: ₺61

