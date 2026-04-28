Anadolu Ajansı
89 yaşında dehşet saçtı! Atina’da peş peşe silahlı saldırılar
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 89 yaşındaki bir kişi, sosyal güvenlik kurumu ve mahkemede peş peşe silahlı saldırılar düzenleyerek 5 kişiyi yaraladı. ERT’in aktardığına göre saldırgan olay yerlerinden kaçarken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
89 yaşındaki bir kişi, Atina'da iki farklı yerde tüfekle saldırı düzenleyerek toplam 5 kişiyi yaraladı.
- Saldırgan, Atina'nın Petralona semtindeki bir sosyal güvenlik kurumuna tüfekle ateş açarak bir çalışanı ayağından yaraladı.
- Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra taksiyle Sulh ve Ceza Mahkemesi'ne giderek burada da silahlı saldırı düzenledi.
- Sulh ve Ceza Mahkemesi'ndeki saldırıda 4 kişi yaralandı.
- Toplam 5 kişi yaralandı ve yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.
- Şüphelinin daha önce bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü ifade edildi.
- Şüpheli, tüfeği olay yerine bırakarak kaçtı.
Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, başkent Atina'nın Petralona semtinde bulunan sosyal güvenlik kurumuna giden 89 yaşındaki bir kişi, binanın 4. katındaki çalışana tüfekle ateş açtı.
Saldırıda sosyal güvenlik kurumu çalışanı ayağından yaralandı.
Olay yerinden kaçan şüpheli, daha sonra taksiyle Sulh ve Ceza Mahkemesi'ne giderek burada da silahlı saldırı düzenledi.
Saldırı sonucu 4 kişiyi yaraladı.
Toplam 5 kişinin yaralandığı, yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı bildirildi.
Tüfeği olay yerine bırakarak kaçan şüphelinin daha önce de bir psikiyatri kliniğinde tedavi gördüğü ifade edildi.
YORUMLAR