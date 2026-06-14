KPMG Türkiye M&A ve 212 ekipleri tarafından hazırlanan “Türkiye Startup Yatırımları” raporuna göre, 2026 yılının birinci çeyreğinde küresel girişim sermayesi yatırımları; yapay zekâ odaklı mega işlemlerin etkisiyle 330,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşerek geçtiğimiz seneye kıyasla yaklaşık 2,5 katına çıktı.

ÖMER TEMÜR - Türkiye startup ekosisteminde ise oyunların etkisiyle 559,2 milyon dolarlık bir işlem hacmi oluştu. 2026’nın ilk çeyreğinde 10 milyar dolar seviyesini aşan dört mega-işlem gerçekleşirken, bu işlemlerden üçü yapay zekâ odaklı oldu. Dönemin en büyük işlemi OpenAI’ın aldığı rekor düzeydeki 122 milyar dolarlık yatırım olurken, bu işlemi Anthropic’in 30,6 milyar dolarlık ve xAI’ın 20 milyar dolarlık yatırım turları takip etti.

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Yapay zekâ dışındaki en büyük işlem ise mobilite teknolojileri odağında Waymo’nun aldığı 16 milyar ABD dolarlık yatırım oldu. Küresel girişim ekosistemindeki bu ivmeye paralel olarak, Türkiye girişimcilik ekosistemi de 2026’nın ilk çeyreğinde, hem yatırım işlemleri hem de satın almalar dâhil olmak üzere toplam 42 işlemde 559,2 milyon dolarlık bir işlem hacmine ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 70,2 milyon dolara kıyasla yaklaşık 8 katlık güçlü bir büyümeye işaret etti. Bu çeyreğin en büyük ve belirleyici işlemi, Şubat 2026’da ABD merkezli Scopely’nin, yerli oyun şirketi Loom Games’in %50 hissesini yaklaşık 500 milyon dolar bedelle satın alması oldu. Satın almalar hariç tutulduğunda ise tohum, erken ve ileri aşama yatırımların toplam işlem hacmi 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, önümüzdeki dönemde yapay zekânın hızla yaygınlaşması ve artan enerji ihtiyacının etkisiyle alternatif enerji ve temiz teknoloji yatırımlarında ivme beklediklerini belirterek “Bununla birlikte, küresel jeopolitik gelişmelerin etkisiyle savunma teknolojileri ve siber güvenlik alanlarının da yatırımcı gündeminde üst sıralarda yer almaya devam edeceğini öngörüyoruz. Türkiye’deki girişimlerin bu stratejik alanlarda ölçeklenebilir ve rekabetçi iş modelleri geliştirerek küresel pazarlardaki payını artırabileceğine inanıyoruz” dedi.

YAPAY ZEKÂ İÇERİKLERİNE ETİKET DÖNEMİ

Avrupa Birliği (AB), yapay zekâ tarafından üretilen veya değiştirilen içeriklerin daha kolay ayırt edilebilmesi maksadıyla yeni uygulama kurallarını yayımladı. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, yeni kuralların 2 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe gireceği, bu tarihten itibaren deepfake içeriklerin yanı sıra yapay zekâ üretimi metinlerin açık şekilde etiketlenmesinin gerekeceği kaydedildi. Özellikle son dönemde hızla yayılan deepfake içeriklerin yanlış bilgilendirme ve manipülasyon amacıyla kullanılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, kuralların yapay zekâ sistemlerini geliştiren şirketlerin yanı sıra bu sistemlerle içerik üreten medya kuruluşları, internet siteleri ve diğer kullanıcıları da kapsadığı bildirildi.

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TCL’NİN SQD-MİNİ LED TV SERİSİ TÜRKİYE’DE

Dünya Kupası televizyon pazarına hareket getirdi

Dünyanın önde gelen TV üreticilerinden TCL, Dünya Kupası öncesi 2026 SQD-Mini LED TV serisini Türk kullanıcılarla buluşturdu. Yüksek parlaklık seviyesi, sinematik düzeyde renk hassasiyeti, gelişmiş hareket kontrolü ve Bang & Olufsen ses deneyimi sunan seride C8L, C7L ve Q7D Pro modelleri öne çıkıyor. Serinin kalbinde yer alan yenilikçi SQD-Mini LED teknolojisi, ışığı renge çok daha hassas bir şekilde dönüştürürken, hare etkisi azalıyor, gölge detayları da belirginleşiyor. TCL’in yeni televizyon serisindeki modellerin öne çıkan özellikleri ise şöyle: C8L SQD-Mini LED: Çerçevesiz tasarımıyla dikkat çeken cihaz, 6.000 nit tepe parlaklığı ve 4.032 yerel karartma bölgesiyle üst düzey kontrast sağlıyor. Bang & Olufsen imzalı ses sistemiyle sinematik deneyimi zirveye taşıyan model, 65 ve 98 inç arası boyutlarda sunuluyor. C7L SQD-Mini LED : Premium deneyime geçiş yapmak isteyenler için tasarlanan model, 3.000 nit parlaklık ve 2.176 karartma bölgesine sahip. 144Hz yenileme hızı sunan TV, “Game Accelerator” ile bu hızı 288Hz’e kadar çıkarabiliyor, Q7D Pro SQD-Mini LED: Özellikle oyuncular ve spor tutkunları için geliştirilen model, 2.000 nit parlaklık, 4K 144Hz (288Hz VRR desteği) ve ONKYO 2.1 ses sistemiyle akıcı ve sürükleyici bir deneyim sunuyor.

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BU DA KATLANABİLİR MAUSE

Logitech, yeni nesil cihazları Mobi Fold ve Spotlight 2’yi profesyonellerin beğenisine sundu. Markanın ilk katlanabilir mouse’u olan Mobi Fold, cebe veya çantaya kolayca sığan ultra kompakt yapısıyla öne çıkıyor. Easy-Switch teknolojisiyle üç cihaza aynı anda bağlanabilen model; sessiz tıklama özelliği ve trackpad’e kıyasla kas yorgunluğunu yüzde 22 azaltıyor. Sadece 1 dakikalık şarjla 22 saat çalışabilen mouse; grafit, lila ve beyaz renk seçenekleriyle satışa sunuluyor. Yeni nesil sunum kumandası Spotlight 2 ise dokunsal geri bildirim ve gelişmiş dijital vurgulama araçlarıyla donatıldı. 30 metre kablosuz erişim mesafesi sunan cihaz, yüksek oranda geri dönüştürülmüş plastik ve çevre dostu malzemeler içeriyor.

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