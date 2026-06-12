2026 Dünya Kupası heyecanı sahalara taşınırken Google Mini Cup oyunu da futbolseverlerin erişimine açıldı. Google Dünya Kupası oyunu olarak bilinen Mini Cup, kullanıcıların destekledikleri milli takımlar adına gol atabildiği interaktif yapısıyla yoğun ilgi görüyor. Peki, Google Mini Cup nasıl oynanır?

2026 Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Google Mini Cup yeniden gündeme geldi. Mobil cihazlar üzerinden erişilebilen oyun, futbolseverlere turnuva heyecanını dijital ortamda yaşama fırsatı sunarken, kullanıcılar Google Mini Cup nasıl oynanır ve oyuna nasıl girilir sorularına cevap arıyor.

GOOGLE MİNİ CUP NASIL OYNANIR?

Google Mini Cup'a katılmak için mobil cihaz üzerinden Google arama motoruna "2026 Dünya Kupası" veya benzer bir arama yapılması yeterli oluyor. Arama sonuçlarının açılmasının ardından ekranın sağ alt köşesinde beliren mavi futbol topu simgesine dokunularak oyuna giriş yapılabiliyor. Kullanıcılar daha sonra destekledikleri milli takımı seçerek oyuna başlayabiliyor.

Oyun bir penaltı simülasyonu mantığıyla çalışıyor. Ekranın alt kısmında bulunan top, parmak hareketiyle istenilen yöne gönderiliyor. Amaç, hareket eden kaleciyi geçerek mümkün olduğunca fazla gol atmak. Oyuncuların elde ettiği skorlar yalnızca bireysel başarı olarak kalmıyor, aynı zamanda seçtikleri milli takımın küresel sıralamadaki puanına da katkı sağlıyor.

Google Mini Cup'ın dikkat çeken özelliklerinden biri de zorluk seviyesinin dinamik şekilde artması. Kullanıcı üst üste gol attıkça kalecinin refleksleri hızlanıyor ve oyunun seviyesi yükseliyor.

Google Mini Cup nasıl oynanır? Googledan 2026 Dünya Kupası oyunu

2026 GOOGLE DÜNYA KUPASI OYUNU

Google tarafından geliştirilen Mini Cup, ilk olarak 2022 Dünya Kupası döneminde kullanıma sunuldu. Daha sonra UEFA EURO 2024 organizasyonu sırasında da aktif edilen oyun, 2026 FIFA Dünya Kupası için yeniden erişime açıldı. Uygulama indirmeye gerek kalmadan doğrudan Google üzerinden oynanabilmesi nedeniyle geniş kitlelere ulaşıyor.

2026 Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde başlamasıyla birlikte Mini Cup'a olan ilgi de arttı. Kullanıcılar destekledikleri ülkeler adına gol atarak dünya genelindeki sıralamaya katkı sağlıyor.

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