Gaziantep sallandı, Naci Görür'den deprem uyarısı geldi: Korkarım levha içleri parçalanacak
Gece yarısı Gaziantep merkezli meydana gelen 4,6'lık deprem, çevre illerde de hissedildi. Konuyu değerlendiren Prof. Naci Görür, "Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.
- Depremin merkez üssü Nurdağı ilçesi, büyüklüğü 4,6 ve derinliği 7,01 kilometre olarak belirlendi.
- Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerinde hissedilen deprem sonrası AFAD tarafından yapılan açıklamada olumsuz bir durum bulunmadığı belirtildi.
- Saha tarama çalışmalarının devam ettiği ve etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildiği ifade edildi.
- Prof. Dr. Naci Görür, depremin 6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede meydana gelmesinin levha içlerinin parçalanacağı endişesini taşıdığını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 00.08'de merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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OLUMSUZ İHBAR ALINMADI
AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
NACİ GÖRÜR: KORKARIM LEVHA İÇERİ PARÇALANACAK
Çevre illerde de hissedilen depremin 6 Şubat felaketinin yaşandığı bölgede hissedilmesi ekstra hassasiyete neden oldu. Konuyla ilgili görüşünü paylaşan Prof. Dr. Naci Görür ise "Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.