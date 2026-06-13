Gece yarısı Gaziantep merkezli meydana gelen 4,6'lık deprem, çevre illerde de hissedildi. Konuyu değerlendiren Prof. Naci Görür, "Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün akşam saat 00.08'de merkez üssü Nurdağı ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7,01 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

OLUMSUZ İHBAR ALINMADI

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Gaziantep ilimizin Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de meydana gelen ve Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye ve Hatay illerimizde hissedilen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

NACİ GÖRÜR: KORKARIM LEVHA İÇERİ PARÇALANACAK

Çevre illerde de hissedilen depremin 6 Şubat felaketinin yaşandığı bölgede hissedilmesi ekstra hassasiyete neden oldu. Konuyla ilgili görüşünü paylaşan Prof. Dr. Naci Görür ise "Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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