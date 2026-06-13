Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te korkutan deprem! İşte ilk veriler
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Özetle DinleGaziantep'te korkutan deprem! İşte ilk veriler
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
- Deprem, yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana geldi.
- Deprem, başta Gaziantep olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
- İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde saat 00.08'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başta Gaziantep olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybına ilişkin resmi açıklama yapılmadı.
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