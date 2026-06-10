Adana’nın Feke ilçesinde saat 18.43'te, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13.88 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi.

Adana’nın Feke ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre deprem saat 18.43’te kaydedildi. Merkez üssü Feke olan sarsıntının büyüklüğü 3.9 olarak ölçülürken, depremin yerin 13.88 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Kısa süreli paniğe neden olan deprem çevredeki bazı ilçelerde de hissedildi.

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