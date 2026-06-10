Marmara depremi senaryolarına her gün yenileri eklenirken, 100’den fazla muhtemel büyük deprem senaryosu, 3 boyutlu dinamik modellemelerle ele alındı. Simülasyonlara göre, Marmara’da 260 yıldır büyük deprem üretmeyen segmentler mevcut, oluşacak depremin büyüklüğü 7.4’ü aşmayacak, deprem 3 ilçede daha yıkıcı etki bırakabilir. İşte detaylar…

Marmara ve İstanbul depremi senaryoları tartışılmaya devam ederken, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Deprem Teknolojileri Ensitüsü’nden Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Korkusuz Öztürk dikkat çeken bir çalışmaya imza attı.

Bu çalışmada Ana Marmara Fayı’nda meydana gelebilecek 100’den fazla muhtemel büyük deprem senaryosu, üç boyutlu dinamik modellemelerle ele alındı.

Fayın kucağında 3 ilçe! Marmara’da 100 deprem senaryosunda korkutan risk! 7,4’ü aşmayacak

“7.4’Ü AŞMAYACAK”

Oksijen’den Esen Dolma’nın haberine göre, muhtemel bir deprem 7.4 büyüklüğünü aşmayacak, bazı senaryolarda ise 7.0’dan küçük iki ayrı deprem oluşabileceğini ortaya kondu. Bu simülasyona göre İstanbul’un güney kıyıları daha yüksek risk altında.

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri ise beklenen Marmara depreminin büyüklüğüne ilişkin olan varsayım. Ana Marmara Fayı kolları üzerinde biriken gerilimin 6 metreden küçük olması, Orta Marmara’da beklenen depremin moment büyüklüğünün 7.4’ü aşmayabileceği değerlendiriliyor.

Fayın kucağında 3 ilçe! Marmara’da 100 deprem senaryosunda korkutan risk! 7,4’ü aşmayacak

260 YILDIR BÜYÜK DEPREM ÜRETMEYEN YERLER

Simülasyonda Marmara’da 1766’dan bu yana yani 260 yıldır büyük deprem üretmeyen segmentler dikkat çekiyor. Modeller ise Ana Marmara Fayı üzerindeki herhangi bir segmentte başlayacak bir depremin hem batıda Ganos’a doğru hem de doğuda 1999 İzmit deprem bölgesinin batı ucuna kadar ilerleyebileceğini ortaya koyuyor.

7’DEN KÜÇÜK İKİ DEPREM

Araştırmaya göre, Avcılar açıklarındaki fay, Adalar Fayı’na kıyasla kırılmaya daha elverişli. Adalar Fayı da doğuda bir bariyer görevi görüyor.

Fayın kucağında 3 ilçe! Marmara’da 100 deprem senaryosunda korkutan risk! 7,4’ü aşmayacak

3 İLÇEDE DAHA ÇOK RİSK

Öte yandan simülasyonlar, 7.0 üzeri büyüklükte bir deprem yerine 7.0’dan küçük iki deprem oluşması ihtimalini de değerlendiriyor. Simülasyona göre deprem dalgaları Avcılar, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de daha yıkıcı etkilerin görülebilir.

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