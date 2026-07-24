Ücretsiz olarak devredilen konutlar, hak sahiplerine yerleşime hazır şekilde sunulmadı. Sözleşme kapsamında ev sahiplerinin toplu bir yenileme projesini finanse etmeleri, binayı restore etmeleri ve komplekste en az iki yıl ikamet etmeleri şart koşuldu.

Belediye meclisi, binayı yıkmak ya da satışa çıkarmak yerine bünyesindeki 96 küçük daireyi satın alma bedeli talep etmeden 40 aileye devretti.

Hollanda’nın Rotterdam şehri, Spangen mahallesinde bulunan ve yıllardır bakımsızlık nedeniyle uyuşturucu kullanımı ile güvenlik sorunlarına sahne olan Wallisblok konut kompleksini canlandırmak için farklı bir yönteme başvurdu.

YÜZDE YÜZ AİLE FİNANSMANI İLE TOPLU YENİLEME YAPILDI

Wallisblok'un temel, çatı, iç tesisat ve dış cephe gibi ciddi nem ve yapısal hasar içeren alanlarının restorasyonu tamamen yeni sahipleri tarafından karşılandı. Aile başına ortalama 183 bin ABD doları harcanan projede tüm kararlar toplu toplantılarla alındı. Ortak alanların temizliği ve mimari detaylar ailelerin ortak çabasıyla şekillendirildi.

Süreç dahilinde 96 küçük ve elverişsiz daire birleştirilerek farklı boyutlarda 40 geniş müstakil konuta dönüştürüldü. Çatı katları ile farklı katların merdivenlerle bağlandığı yeni mimari yapıda, her aile kendi iç mekan düzenlemesini ihtiyacına göre tasarlama imkanı buldu.