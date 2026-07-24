Belediye parayı sıfırladı, daireler bedava dağıtılıyor! Tek bir kural koydular
Hollanda’nın Rotterdam şehri, Spangen mahallesinde bulunan ve yıllardır bakımsızlık nedeniyle uyuşturucu kullanımı ile güvenlik sorunlarına sahne olan Wallisblok konut kompleksini canlandırmak için farklı bir yönteme başvurdu.
Belediye meclisi, binayı yıkmak ya da satışa çıkarmak yerine bünyesindeki 96 küçük daireyi satın alma bedeli talep etmeden 40 aileye devretti.
Ücretsiz olarak devredilen konutlar, hak sahiplerine yerleşime hazır şekilde sunulmadı. Sözleşme kapsamında ev sahiplerinin toplu bir yenileme projesini finanse etmeleri, binayı restore etmeleri ve komplekste en az iki yıl ikamet etmeleri şart koşuldu.
YÜZDE YÜZ AİLE FİNANSMANI İLE TOPLU YENİLEME YAPILDI
Wallisblok'un temel, çatı, iç tesisat ve dış cephe gibi ciddi nem ve yapısal hasar içeren alanlarının restorasyonu tamamen yeni sahipleri tarafından karşılandı. Aile başına ortalama 183 bin ABD doları harcanan projede tüm kararlar toplu toplantılarla alındı. Ortak alanların temizliği ve mimari detaylar ailelerin ortak çabasıyla şekillendirildi.
Süreç dahilinde 96 küçük ve elverişsiz daire birleştirilerek farklı boyutlarda 40 geniş müstakil konuta dönüştürüldü. Çatı katları ile farklı katların merdivenlerle bağlandığı yeni mimari yapıda, her aile kendi iç mekan düzenlemesini ihtiyacına göre tasarlama imkanı buldu.
İKİ YIL İKAMET ŞARTI SAYESİNDE MAHALLE CANLANDI
Mülklerin hızlı bir şekilde spekülatif amaçlarla satılmasını engellemek amacıyla sözleşmeye eklenen en az iki yıl kalma şartı, mahalleye bağlı sakinlerin çekilmesini sağladı. Süreçte ev satın alma imkanı kısıtlı olan genç profesyonellere öncelik tanındı.
Harabe durumdaki kompleksi kurtaran proje, Spangen mahallesinde güvenlik sorunlarını azaltarak çevredeki diğer binaların da yenilenmesini tetikledi.
Dönüşüm sonucunda mülk değerleri artış gösterirken; Spangen’deki bu uygulama, metruk yapıların yıkılmadan dönüştürülebileceğinin somut bir örneği oldu.