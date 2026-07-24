CHP'den istifa ederek Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzalayan Özgür Özel, X hesabında yazan 'CHP Genel Başkanı' sıfatını sildi ve Yeni Parti yazılı kapak görselini ekledi.

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na devreden Özgür Özel, Yeni Parti'nin kuruluş evraklarını imzaladı.

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CHP'den istifa eden Özgür Özel, yeni partisi için attığı imzanın ardından "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'den sosyal medyada flaş hamle! Yeni Parti adını ilk defa kullandı

SOSYAL MEDYA HESABINDA DEĞİŞİKLİK

Özgür Özel, Yeni Parti'nin adını da ilk defa X hesabında geçirdi. Sosyal medya hesabında yazan 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı' yazısını kaldıran Özel, kapak fotoğrafında Yeni Parti'nin logosunu kullandı.

İşte Özel'in Yeni Parti'sinin logosu:

Özgür Özel'den sosyal medyada flaş hamle! Yeni Parti adını ilk defa kullandı

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