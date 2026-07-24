SPK onayının ardından Masfen Enerji A.Ş.'nin halka arz süreci başladı. Talep toplama tarihleri, halka arz fiyatı, dağıtım yöntemi ve yatırımcıların en çok merak ettiği katılım endeksi detayı netleşirken, gözler muhtemel lot dağılımına çevrildi.

Masfen Enerji A.Ş., 2026 yılının dikkat çeken halka arzlarından biri olarak yatırımcıların karşısına çıktı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzda pay başına fiyat 45,68 TL olarak belirlenirken, yurt içi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Şirketin halka arzına ilişkin izahname ve başvuru detayları da kamuoyuyla paylaşıldı.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Masfen Enerji halka arzında toplam 85 milyon pay satışa sunuluyor. Bunun 55 milyon adedi sermaye artırımı, 30 milyon adedi ise ortak satışı kapsamında gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,88 milyar TL, halka açıklık oranı ise %15,32 olarak açıklandı. Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan tahsisat oranı %80 olurken, bu grupta eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Masfen enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Halka arzda yatırımcı başına kaç lot düşeceği ise talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek. Dağıtılacak lot sayısı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre değişiklik göstereceği için şu aşamada net bir rakam açıklanmadı.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Masfen Enerji halka arzına ilişkin yayımlanan izahname ve aracı kurum bilgilendirmelerinde şirketin katılım endeksinde yer almayacağı açık şekilde belirtildi. Bu nedenle katılım esaslı yatırım yapmak isteyen yatırımcılar açısından halka arz, katılım endeksi kapsamında değerlendirilmeyecek. Masfen Enerji Halka Arz katılım endeksine uygun değildir.

Masfen enerji halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

MASFEN ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ

Masfen Enerji'nin halka arzında talep toplama işlemleri 22, 23 ve 24 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Halka arz fiyatı pay başına 45,68 TL olarak belirlenirken, satış işlemleri sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yürütülüyor.

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