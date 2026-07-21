Güneş, rüzgâr ve hidroelektrik enerji santrallerinden oluşan üretim portföyü bulunan Metgün Enerji’nin halka arzında talep toplama dün başladı, yarın sona erecek.

Pay fiyatı 20 TL olarak belirlenen halka arzın toplam büyüklüğü 2,7 milyar TL olacak. Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, jeopolitik gelişmelerin yenilenebilir enerji yatırımlarının önemini daha da artırdığını belirterek, “Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan her yatırımın, enerji ithalatına olan bağımlılığın azaltılmasına, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesine ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkı sağladığına inanıyoruz” dedi.

Uğur Işık

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre 2030’a kadar yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretiminin toplam üretim içindeki payının yüzde 60’a ulaşmasının beklendiğini hatırlatan Işık “Bugün 274,44 megavat kurulu güce sahip yenilenebilir enerji santrallerimizle ülkemizin enerji dönüşümü hedeflerine katkı sağlamak için çalışıyoruz. 2030’a kadar bunu 1.000 megavata çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Büyüme hedefi doğrultusunda yurt içi ve dışındaki yatırım fırsatlarını yakından izlediklerini söyleyen Uğur Işık “Proje geliştirme, kapasite artırımı ve satın almalarla üretim portföyümüzü büyütürken, depolamalı güneş ve rüzgâr enerjisi projeleriyle hibrit yatırımlar da büyüme planımız dâhilinde” diye konuştu. Işık, halka arz gelirinin yüzde 80-90’ını depolamalı GES ve RES projelerine aktaracaklarını, stratejik satın almalar, hibrit tesis kurulumları ve kapasite artırıcı çalışmaların da büyüme stratejisine destek olacağını söyledi. Önder Çelik İSTANBUL

Haberle İlgili Daha Fazlası