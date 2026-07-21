TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin tek haneli büyümeyle yetinemeyeceğini, kısa sürede çift haneli büyümesi gerektiğini belirterek hizmet ve mal ihracatında 2030 hedefinin 500 milyar dolar seviyesi olduğunu dile getirdi...

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’nin çevresindeki bütün olumsuzluklara rağmen ihracatta rekorlar kırdığını belirtti ve 2030’da 500 milyar dolar ihracat hedefini dile getirdi. İhracatın yılın ilk yarısında 2025’in aynı dönemine göre yüzde 3,6 artışla 136,1 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Gültepe, Körfez’deki gerilimler ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine rağmen ilk yarının ihracat artışıyla kapatılmasının önemini vurguladı.

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının etkisini ‘pandemi dönemine’ benzeten Gültepe, önümüzdeki dönemde ise Avrupa kaynaklı çok önemli gelişmeler yaşanabileceğini ifade etti. Gültepe, Avrupa’ya ihracatın toplam ihracatın yüzde 45-50’sine tekabül ettiğini hatırlattığı açıklamasında “Gümrük Birliği’nin revizyonu, ‘Made in EU” yaklaşımı ile tek Avro Ödeme Alanı’na dâhil olunmasının Türkiye ihracatını çok farklı noktalara taşıyacaktır” dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe

HİÇBİRİNDEN VAZGEÇMEYİZ

İhracatta hiçbir sektörden vazgeçilemeyeceğini, hiçbirinin diğerinin önüne konulamayacağını ifade eden Gültepe “Kimisi yüksek ihracat getirisi sağlıyor, kimisi istihdam sağlıyor, kimisi teknolojiyi büyütüyor, kimisi gelecekle ilgili. Yani gelecekte neye ne zaman ne kadar ihtiyaç olacağı belli değil. Yüksek teknoloji önemli. Daha fazla yatırım olmalı. Aynı zamanda cari açık verdiğimiz sektörleri ortaya koyup onunla ilgili yatırımlar yapılmalı ki cari fazla verelim” diye konuştu.

Türkiye’nin son 12 ayda hizmet hariç 278 milyar dolarlık ihracata imza attığı konuşmasında Gültepe “İhracat haftasını yeni dönemde başlatacağız. 2030 vizyonumuz, hizmet ihracatıyla birlikte 500 milyar dolar ihracat yapmak. Şu anda 110-130 milyar dolar hizmet, 278 milyar dolar mal ihracatı olmak üzere toplamda 400 milyar dolar civarındayız” diye konuştu.

SAVUNMADAKİ İRADE YAPAY ZEKÂDA DA OLMALI

Savunma sanayisinde ortaya konulan iradenin yapay zekâ ve yazılım alanlarında da öne çıkması gerektiğini ifade eden Gültepe “Firmalar şu anda bu konuya çok ilgili. Ekonomik imkanları el verdiği sürece yapay zekâ ve teknoloji yatırımları yapıyorlar. Bu alanda da irade ortaya konmalı” dedi.

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BİZE 3’LER 5’LER YETMEZ ÇİFT HANELİ BÜYÜMELİYİZ

Yüzde 3, 4, 5 büyümenin Türkiye’ye yetmeyeceğini söyleyen Gültepe “Hep diyorum, ‘çift rakamlı büyümeliyiz’. Orta ve uzun vadede Türkiye’nin ilk 10 ihracatçı ülke arasına girmesi vizyondur. Hizmet dâhil bütün sektörler büyümeye katkı vermeli” dedi. Son altı çeyrektir ihracatın büyümeye katkı vermediğini, bunun üretim tarafındaki sıkıntıya işaret ettiğini ifade eden Gültepe, bu problemin çözülmesi gerektiğini ifade etti.

LOJİSTİK, KALİTE VE HİZMETTE ÜSTÜNÜZ

Türkiye’nin lojistik, kalite, hizmet üstünlüğü olduğunu vurgulayan Gültepe “Avrupa gibisin, hiçbir farkın yok. Düşünce, fikir, davranış, yaklaşım. Tek bir nokta var çözülmesi gereken. Fiyat. Onu çözdüğün takdirde çift haneli büyümeyi her sektörde yapabiliriz. Cumhurbaşkanı’mız liderliğinde iyi bir yönetim var. Bir an önce aksiyon almalıyız. Rekabetçilik konusunda dört yıl önceki seviyeye gelirsek daha istikrarlı büyürüz” dedi.

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