YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu
Yaklaşık 2,5 milyon adayın yarıştığı 2026-YKS sonuçları açıklandı. ÖSYM, sınavda 2 sorunun iptal edilerek değerlendirme işlemlerinin yapıldığını bildirdi. Adaylar için üniversite tercih süreci ise 29 Temmuz - 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Kabataş Erkek Lisesi öğrencilerinin farklı alanlarda elde ettiği derecelerle öne çıktığı sınavda TYT'de 5, AYT'de 3 ve yabancı dil testinde 5 aday birinci oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Yoğun çalışma dönemi geçirerek sınava hazırlanan adayları, onlara destek olan aileleri ve sürece aktif katkı sağlayan tüm eğitim camiasını tebrik eden Ersoy, üniversiteye yerleşeceklerin öğrenimlerini en iyi şekilde tamamlayacaklarına ve ülkeye faydalı görevler üstleneceklerine olan inancının tam olduğunu belirtti.
TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU
YKS'nin tamamlanmasıyla birlikte başlayan heyecanlı bekleyişin bugün itibarıyla sona erdiğini aktaran Ersoy, "Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu YKS sonuçlarını ilan ettik, hayırlı olsun. Sınav sonuçlarını kurumsal web sayfamız 'https://ykssonuc.osym.gov.tr/' linki üzerinden öğrenebilirsiniz. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih sürecimiz başlayacak. 2026-YKS tercih işlemleri, 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
KABATAŞ ERKEK LİSESİ SINAVA DAMGA VURDU
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturum halinde düzenlenen sınavın birincilerini paylaştı. 2026-YKS sonuçlarına göre farklı puan türlerinde Türkiye derecesi elde eden şampiyon adaylar, mezun oldukları liseler ve iller bazında öne çıkan isimler şu şekilde sıralandı:
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) BİRİNCİLERİ
- İlker Uyanıker: Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İstanbul
- Abdullah Uslu: Eskişehir Fatih Fen Lisesi / Eskişehir
- Miraç Koşar: Şanlıurfa Fen Lisesi / Şanlıurfa
- Doğa Erdemir: Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul
- Şerif Efe Dartar: Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
ALAN YETERLİLİK TESTLERİ (AYT) BİRİNCİLERİ
Sayısal
- Şerif Efe Dartar: Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
Sözel
- Enes Salahaddin Coşkun: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul
Eşit Ağırlık
- Tuğsem Bahar: Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
YABANCI DİL TESTİ (YDT) BİRİNCİLERİ
Almanca
- Eylül Uyar: Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul
Arapça
- Ammar Moataz Mohamed Ibrahım Mahmoud: Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul
Fransızca
- Sena İlhan: Açık Öğretim Lisesi / Denizli
İngilizce
- Doğa Erdemir: Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul
Rusça
- Ela Demirel: Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / İstanbul
İKİ SORU İPTAL EDİLDİ
ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 2026-YKS madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve gelen itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda, 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanan 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) kapsamında:
- Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 20 numaralı soru iptal edildi.
- Matematik Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 23 numaralı soru ise yargı kararı gereği iptal edildi.
Sınav değerlendirme ve puanlama işlemleri, söz konusu iki sorunun iptali dikkate alınarak tamamlandı ve sonuçlar bu doğrultuda hesaplandı.
YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN ÖĞRENCİLERE TAVSİYE
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, NSosyal hesabından 2026-YKS sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu. Adayların sınav sonuçlarına "https://ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden ulaşabileceklerini belirten Özvar, şunları kaydetti:
"Sonuçların tüm adaylarımız ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum. Sevgili gençler, şimdi tercih dönemi başlıyor. Tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınızı, yeteneklerinizi ve hedeflerinizi dikkate almanızı, bilhassa yapay zeka, dijital teknolojiler ve geleceğin mesleklerine yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarımızı dikkatle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizle birlikte sizleri en iyi şekilde karşılamaya hazırız. Hepinize başarılar diliyorum."