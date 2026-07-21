Anadolu Ajansı • Boyabat
Sinop'ta feci olay: Kovaladığı husumetlisini defalarca bıçakladı
Sinop'un Boyabat ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, şüpheli ise gözaltına alındı. Şahıslar arasında husumet olduğu öğrenildi.
Sinop'un Boyabat ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda karşılaşan husumetlilerden H.B, kovaladığı Ogün Özden'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.
Şüpheli, suç aletini olay yerinde bırakarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan Özden, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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