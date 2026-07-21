Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Girne Limanı’na demirleyen Türk savaş gemileri ‘Daima buradayız’ mesajı verdi.

Türk savaş gemileri, her yıl olduğu gibi, bu sene de Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümü dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, Türk Deniz Kuvvetlerine bağlı muharip unsurlarından, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360), TCG Zıpkın hücumbotu (P-336) ve TCG Gökova fırkateynine (F-496) Kıbrıslı Türkler tarafından büyük ilgi gösterildiği bildirildi.

TCG Gökova fırkateynine yapılan ziyaretlerin ise, Girne Antik Limanı’ndan deniz araçları vasıtasıyla sağlandığı ifade edildi. Gemilere çıkan vatandaşlar, büyük gurur duyduklarını ve Türkiye’nin kanatları altında güvende olduklarını dile getirdi. Öte yandan, kutlamalar çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman da, Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarları ile Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen törenlere katıldı. Erhürman, “Açtığınız yolda aynı kararlılıkla yürümeye devam edecek, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği barışa, refaha ve adalete dayalı bir geleceğe ulaşması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Ada'da barışa demir attık! Kıbrıs Türk'ü özgürlüğü kutluyor

“ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Türk halkının “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı”nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52. yıl dönümünde kahraman şehitleri rahmetle, gazileri şükranla yad etti.

Erdoğan, “Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

“YİNE GİDERİM”

Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında Beşparmak Dağlarında dik ve sarp kayaların üzerinden ilerleyerek düşman tahkimatını püskürten ve “efsaneleşen” tankın şoförü Vanlı gazi Abdulkadir Kurt, aradan geçen zamana rağmen silah arkadaşlarıyla verdiği mücadeleyi unutamıyor. Çanakkale ruhuyla mücadele ettiklerini söyleyen Kurt, “Tankta yaralandım, terledim zannettim, bir baktım ayağımdan kan fışkırıyor. Yine de tankı terk etmedim. Yetmiş üç yaşındayım, bugün olsa yine gözümü kırpmadan giderim” diyor.

Ada'da barışa demir attık! Kıbrıs Türk'ü özgürlüğü kutluyor

MECLİS BAŞKANI ÖZTÜRKLER: KKTC’NİN GÜCÜ TÜRKİYE’DEN GELİYOR

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümü kutlamaları sebebiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-KKTC Dostluk Grubu heyeti, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Öztürkler, “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC demektir. Türkiye’nin savunma sanayisinden ekonomisine kadar her alandaki gücü Kıbrıs Türk halkına da yansımaktadır. Biz burada sadece durmuyor, tarihin bize yüklediği sorumluluğu taşıyor, geleceğe ana vatan Türkiye ile birlikte yürüyoruz” dedi.

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