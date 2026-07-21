Yaz aylarında serinlemenin sağlıklı bir yolu olduğu düşünülerek limonatanın sık tercih edildiğini belirten uzmanlar, doğru hazırlanmadığında risk oluşturabildiğini söylüyor.

Limonatanın oda sıcaklığında en fazla 1–2 saat güvenle kalabileceğinin altını çizen beslenme ve diyet uzmanı Hülya Yiğit İspiroğlu, “Süre uzadıkça özellikle yaz sıcaklarında mikroorganizma üreme riski artar. Dışarıda satılan limonatalarda en sık enfeksiyon riski kullanılan su ve buzdan kaynaklanır” dedi.

Limonatadaki yüksek şeker içeriğinin de kan şekeri dalgalanmalarına ve uzun vadede kilo artışına zemin hazırlayabileceğini aktaran İspiroğlu, diyabetlilerin limonata tüketiminde daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

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