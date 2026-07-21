Sabahları dinlenmeden uyanıyor, baş ağrısı ve hâlsizlik yaşıyorsanız sebebi yatak odasındaki hava olabilir.

Uyuduğunuz odadaki karbondioksit seviyesinin uyku kalitesini doğrudan etkilediğine dikkati çeken UTT Türkiye Hava Temizleme Sistemleri Genel Müdürü Melek Ataker, gece boyunca kapalı kalan odalarda karbondioksit seviyesinin yükseldiğini, buna ev tozu, polen ve diğer alerjenlerin de eklendiğini ifade ederek, “Bu durum beynin yeterince oksijen alamamasına ve sabah yorgunluğuna sebep olabilir. Yattığınız odanın havasını bol oksijenli tutun” dedi.

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