İngiltere’de İşçi Partisi liderliğine seçilen Andy Burnham, ülkenin yeni başbakanı olarak atandı. Gazze halkından ‘yeterince sert tutum izlemedik’ diye özür dileyen “Kuzeyin Kralı” lakaplı Burnham’ın, İsrail konusunda Starmer’dan çok farklı bir siyasi çizgiyi savunması bekleniyor.

İngiltere’de Keir Starmer, İşçi Partisi liderliğinden istifa etmesinin ardından başbakanlık görevinden de ayrıldı. Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın bulunduğu Downing Sokağı’na gelen Starmer, kısa bir açıklamanın ardından resmî istifasını İngiltere Kralı 3. Charles’a sundu. Bunun ardından Kral 3. Charles’ın kabineyi kurma yetkisini verdiği Burnham, ülkenin yeni başbakanı oldu.

Kuzeyin Kralı değişimle geliyor! İngilterenin yeni başbakanı Burnham oldu

“YETERİNCE İYİ OLAMADIK”

İlk konuşmasını yapan Burnham, 2016’dan bu yana 7. başbakan olduğunun farkında olduğunu belirterek “Bu, hem muhasebe yapmayı hem de yeni bir kararlılığı gerektiren bir andır” diye konuştu. İngiltere’nin, dünyaya istikrarını yeniden kazanabileceğini göstermesi gerektiğini ifade eden Burnham “Önümüzdeki görev budur, siyaseti işler hâle getirmek. Evlerindeki insanların siyasetten bıktığını biliyorum. Sizi duyuyorum ve size karşı dürüst olmak istiyorum. Yeterince iyi olamadık ve daha iyisini yapmak zorundayız” dedi. Bir ‘dönüm noktası’ gerçekleştireceklerini dile getiren Burnham, son 40 yılın en büyük değişimlerini hayata geçireceklerini belirtti.

Burnham “Bu yılın ilerleyen dönemlerinde İngiltere için yeni bir plan açıklayacağım. 10 yıllık bu plan, bugün bulunduğumuz noktadan, nereden gelirsek gelelim, hangi siyasi partiyi desteklersek destekleyelim hepimizin ulaşmak istediğine inandığım İngiltere’ye giden yolu ortaya koyacak” dedi. Diğer taraftan insanlara şimdiden biraz nefes aldırmak, hayat pahalılığı karşısında destek olmak için hemen atabileceği adımlar da olduğuna işaret eden Burnham, bunlardan bazılarını hemen açıklayacağını söyledi. Burnham “İnsanların iyi yaşayabilmesini sağlayacağız. Başarısızlığın bedelini ödeyen değil, insanların başarılı olmasına yatırım yapan, önleyici bir devlet anlayışı inşa edeceğiz. Bu çalışma başladı ve ilk talimatımı verdim” diye konuştu.

Kuzeyin Kralı değişimle geliyor! İngilterenin yeni başbakanı Burnham oldu

GAZZE HALKINDAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

İşçi Partisi liderliğine getirildiğinde açıklama yapan Burnham, ülkesinin Gazze’deki soykırıma rağmen İsrail’e yönelik politikalarında yeterince sert bir tutum göstermemesi sebebiyle Gazze halkından özür dilemişti. Burnham, göreve geldiğinde İsrail’e yaptırımlar uygulayabileceğini söylemişti. Burnham’ın sözlerine tepki gösteren İngiltere’deki en büyük Yahudi kurumlarından “Britanya Yahudileri Temsilciler Kurulu” ve “Yahudi Liderlik Konseyi” yayınladıkları ortak açıklamayla Burnham’ı antisemitik olmakla suçlayıp, büyük endişe duyduklarını bildirmişti.

LAKABI NEREDEN GELİYOR?

2009 yılında Hillsborough faciasının 20’nci yılındaki anma töreni, Burnham’ın siyasi kariyerinde dönüm noktası oldu. 97 Liverpool taraftarının stadyumda yaşanan izdiham sonucu hayatını kaybettiği facianın ardından, ailelerin adalet talebini destekleyen Burnham’ın girişimleri ikinci bir soruşturmanın başlatılmasına katkı sağladı. 2017’de Büyük Manchester Belediye Başkanı seçilen Burnham, Covid-19 salgını sırasında hükûmetin karantina tedbirlerinin kuzey bölgelerini olumsuz etkilediğini savundu ve Manchester’daki konuşmalarıyla ulusal çapta destek topladı. Bu sürecin ardından destekçileri ona “Kuzeyin Kralı” lakabını verdi.



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