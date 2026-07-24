Kasımpaşa, geçtiğimiz sezonun devre arasında Parma'dan kiraladığı ve attığı gollerle dikkat çeken Polonyalı golcü Adrian Benedyczak'ın bonservisini alıyor.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'nın, 25 yaşındaki futbolcu Adrian Benedyczak'ın transferi için İtalyan kulübü Parma ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

5 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'un haberine göre; Kasımpaşa, Parma'ya 4-5 milyon euro seviyelerinde bonservis bedeli ödeyecek ve anlaşmada sonraki satıştan yüksek bir pay maddesi de olacak. İstanbul temsilcisinin, bonservisini alacağı Benedyczak ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Adrian Benedyczak

KASIMPAŞA PERFORMANSI

Benedyczak, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa ile çıktığı 14 maçta 10 gol attı ve 1 asist yaptı.

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