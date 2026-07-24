Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, dijital içerik üreticisi Murat Özün hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle resen soruşturma başlattı.

Sosyal medya içerik üreticisi Murat Özün’ün kendisine ait Youtube kanalı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Özün hakkında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan videodaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Murat Özün

Özün’ün kanalında kullandığı ifadelerde AHBAP Derneği’ne ilişkin soruşturma hakkında konuştuğu, “Ben paranızı AHBAP’a verin, başka kimseye dedim. Oğuzhan Uğur toplasın paranızı. Güvenilir insanlar bunlar. Gidip de Recep Tayyip Erdoğan’a vermeyin” dedikten sonra cümle sonunda hakaret ettiği öğrenildi.

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