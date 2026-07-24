Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti
Geçtiğimiz hafta yeni parti kuracağını ilan eden Özgür Özel ve 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesinin ise bugün İçişleri Bakanlığı’na teslim edilmesi bekleniyor.
Mahkemenin mutlak butlan kararını tanımayan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na başkaldıran Özgür Özel, salı günü son kez CHP kürsüsünde açıklamalarda bulunarak yeni parti kuracağını açıklamıştı.
"HEPİMİZE HAYIRLI OLSUN"
Gelişmelerin ardından Özel, bugün 90 milletvekili ile birlikte CHP'den istifa ederek Yeni Parti Kurucular Kurulu’na katıldı.
İstifasını imzaladığı anlar videosu yayınlanırken o anlarda Özgür Özel, "Vatana, millete, partimize, hepimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYA HESABINDA DEĞİŞİKLİK YAPTI
Özel, istifasının ardından X hesabındaki CHP Genel Başkanı ibaresini kaldırdı, fotoğraftaki CHP logosunun yerini ise "Yeni Parti" logosu aldı.
DİLEKÇE, BAKANLIĞA VERİLECEK
Bugün parti kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi ve Özel'in bugün Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılması bekleniyor.
İstifaların ardından CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 44'e düştü.