EA Sports FC serisinin yeni oyunu için beklenen resmi açıklamalar peş peşe geldi. Oyunun çıkış takvimi, Türkiye fiyatları ve sistem gereksinimleri netleşirken, yeni oyun modları ve oynanışa ilişkin detaylar da oyuncularla paylaşıldı.

EA Sports, futbol oyunu serisinin yeni halkası FC 27 için beklenen tanıtımı gerçekleştirdi. Oyunun farklı sürümlerine ait çıkış tarihleri açıklanırken, Türkiye satış fiyatları ve bilgisayar sistem gereksinimleri de belli oldu. Yeni sosyal oyun modu ve kariyer yenilikleriyle dikkat çeken FC 27, eylül ayında oyuncularla buluşacak.

FC 27 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports'un yaptığı duyuruya göre FC 27'nin Ultimate Edition ve bu yıl ilk kez oyunculara sunulan Ultimate Plus Edition sürümleri 18 Eylül 2026 tarihinde erken erişime açılacak. Standart sürümü satın alan oyuncular ise oyuna 25 Eylül 2026 itibarıyla erişebilecek.

FC 27 ile birlikte seriye birçok yeni özellik de ekleniyor. Oyunun en dikkat çeken yeniliklerinden biri olan The Grounds isimli sosyal oyun modu, oyunculara rekabetçi ve sosyal futbol deneyimini bir arada sunacak.

FC 27 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 27 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

FC 27 TÜRKİYE FİYATI

EA Sports FC 27'nin Türkiye satış fiyatları da resmi olarak açıklandı. PlayStation 5 ve Xbox platformlarında Standart Edition 3.999 TL, Ultimate Edition 5.499 TL, Ultimate Plus Edition ise 7.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Bilgisayar oyuncuları için Steam fiyatları ise dolar üzerinden belirlendi. Buna göre Standart Edition 69,99 dolar, Ultimate Edition 99,99 dolar ve Ultimate Plus Edition 149,99 dolar fiyatla ön siparişe açıldı. Ultimate Plus Edition paketinde beş sezon boyunca Premium Pass erişimi ile birlikte 10.000 FC Points hediyesi de yer alıyor.

FC 27 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 27 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

FC 27 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FC 27 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update).

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 or Intel Core i5 6600k

Bellek: 8 GB DDR4 Dual Channel GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 570 or Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

VR Desteği: N/A

FC 27 ne zaman çıkacak? EA Sports FC 27 çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit (Latest Update).

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X or Intel Core i7 6700

Bellek: 12 GB Dual Channel GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT or Nvidia GTX 1660

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

VR Desteği: N/A

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