Yeni Zelanda'nın Dunedin kenti, 850 yılı aşkın sürenin ardından ilk kez tam güneş tutulmasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2028'de gerçekleşecek doğa olayı için otellerde rezervasyon patlaması yaşanırken, kente on binlerce ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Yeni Zelanda'nın güneyindeki Dunedin kentinde, 22 Temmuz 2028'de yaşanacak güneş tutulması için hazırlıklar hız kazandı. Yaşanacak tarihi anlara daha iki yıl olmasına rağmen, oteller erken rezervasyonlarla dolmaya başladı. Yetkililer, tutulmanın kente büyük bir turizm hareketliliği kazandıracağını öngörüyor.

Dünya tarihi ana hazırlanıyor! 850 yıl sonra ilk kez o şehirde görülecek: Oteller iki yıl önceden dolup taştı

GÜNDÜZ VAKTİ KARANLIK ÇÖKECEK, YAKLAŞIK 3 DAKİKA SÜRECEK

22 Temmuz 2028 tarihinde saat 16.17'de Ay’ın, Güneş'in önünden geçerek Yeni Zelanda'nın güneyinde yaklaşık 100 kilometre genişliğinde bir gölge şeridi oluşturması bekleniyor. Queenstown'dan Dunedin'e kadar uzanan bu hat üzerindeki bölgeler, 2 dakika 51 saniye boyunca gündüz vakti karanlığa bürünecek.

Dünya tarihi ana hazırlanıyor! 850 yıl sonra ilk kez o şehirde görülecek: Oteller iki yıl önceden dolup taştı

İKİ YIL SONRASI İÇİN REZERVASYONLAR DOLDU

Yoğun ilgi nedeniyle kentteki konaklama tesisleri de iki yıl sonrası için rezervasyon almaya başladı. Ücretsiz güneş tutulması gözlüğünün de yer aldığı özel konaklama paketleri sunan Dunedin Leisure Lodge'un tutulma dönemine yönelik rezervasyonları şimdiden tamamen doldu.

Dünya tarihi ana hazırlanıyor! 850 yıl sonra ilk kez o şehirde görülecek: Oteller iki yıl önceden dolup taştı

“İLK İNSANLAR OLACAĞIZ”

Tūhura Otago Müzesi Direktörü ve astronom Dr. Ian Griffin, Dunedin'den görülebilen son güneş tutulmasının 1163 yılında gerçekleştiğini belirterek, "Bu olay, insanların Yeni Zelanda'ya yerleşmesinden önce yaşandı. Dolayısıyla tutulmayı bu bölgeden izleyecek ilk insanlar biz olacağız. Bu gerçekten çok heyecan verici." dedi.

“UNUTULMAZ BİR DENEYİM OLACAK”

Griffin, bunun aynı zamanda 1965 yılından bu yana Yeni Zelanda'nın herhangi bir noktasından izlenebilecek ilk tam güneş tutulması olacağını vurgulayarak, "Hava açık olursa, o yaklaşık üç dakikalık karanlık herkes için unutulmaz bir deneyim olacak." ifadelerini kullandı.

Dünya tarihi ana hazırlanıyor! 850 yıl sonra ilk kez o şehirde görülecek: Oteller iki yıl önceden dolup taştı

35 BİN KİŞİNİN GELMESİ BEKLENİYOR

130 bin nüfuslu Dunedin'e tutulma için yaklaşık 35 bin ziyaretçinin gelmesi beklenirken, kentte iki yıllık geri sayım da resmen başladı. Güneş tutulmasına uzun yıllardır hazırlık yaptığını söyleyen Griffin ise, "Evimi yıllar önce, tutulmayı en iyi izleyebileceğim noktada olduğu için satın aldım." diye konuştu.

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