İngiliz ekibi Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Premier Lig kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, görüştükleri futbolcuların takıma katılma ihtimallerine dair yüzde verdi.

Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Birçok yerde onlarca yalan transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz iddialarından ve kulübümüzün adının dikkat çekmek için kullanılmasından rahatsız oluyoruz. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum. Yalan spekülasyonları önlemek ve size daha fazla bilgi vermek için, bazı ipuçları içeren en son transfer durumumuzu sizinle paylaşıyorum.