Hull City'ye Türk oyuncu: Acun Ilıcalı transferde tek tek yüzde verdi
Premier Lig'in yeni takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. Yeni sezon transferlerine dair yüzde veren Ilıcalı'nın açıkladığı futbolcular arasında Türk asıllı Alman bir oyuncunun da olduğu görüldü.
İngiliz ekibi Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Premier Lig kulübünün sahibi Acun Ilıcalı, görüştükleri futbolcuların takıma katılma ihtimallerine dair yüzde verdi.
"İPUÇLARI İÇEREN SON TRANSFER DURUMU"
Acun Ilıcalı, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Birçok yerde onlarca yalan transfer söylentisi okuyoruz. Reddedildiğimiz iddialarından ve kulübümüzün adının dikkat çekmek için kullanılmasından rahatsız oluyoruz. İki aydır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin gurur duyacağı bir takım kuracağımıza inanıyorum. Yalan spekülasyonları önlemek ve size daha fazla bilgi vermek için, bazı ipuçları içeren en son transfer durumumuzu sizinle paylaşıyorum.
Hull City'nin transfer listesinde yer alan futbolcular arasında Türk asıllı Alman bir oyuncu da bulundması dikkat çekti.