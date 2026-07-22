Albayrak Hazır Beton'un halka arz süreci yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, katılım endeksi uygunluğu ve muhtemel lot dağılımına ilişkin detaylar yakından takip edilirken, halka arza ilişkin resmi bilgiler de netleşti.

Hazır beton ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Albayrak Hazır Beton, Borsa İstanbul'da işlem görmek üzere yatırımcı karşısına çıkıyor. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arz öncesinde yatırımcılar başvuru takvimi, dağıtım yöntemi ve şirket faaliyetlerine ilişkin bilgileri araştırıyor

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ TARİHLERİ

Albayrak Hazır Beton'un halka arzında talep toplama işlemleri 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Halka arz, Borsa'da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama yöntemiyle yapılacak ve yatırımcılar ALBTN işlem koduyla talepte bulunabilecek. Pay başına halka arz fiyatı ise 38,60 TL olarak belirlendi.

Halka arz kapsamında 49 milyon adet pay sermaye artırımı, 21 milyon adet pay ise ortak satışı yoluyla yatırımcılara sunulacak. Toplam 70 milyon adet payın satışa çıkarılmasıyla şirketin halka açıklık oranının yüzde 28 olması planlanıyor. Brüt halka arz büyüklüğünün ise yaklaşık 2,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

Albayrak Hazır Beton halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Halka arz tarihleri

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arza ilişkin yayımlanan bilgilerde Albayrak Hazır Beton'un katılım endeksi kriterlerini karşıladığı belirtiliyor. Bu nedenle katılım esaslı yatırım yapan yatırımcılar açısından şirketin halka arzı uygun halka arzlar arasında gösteriliyor.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Albayrak Hazır Beton halka arzında dağıtım yöntemi tamamen eşit dağıtım olarak uygulanacak. Kesin lot dağılımı, halka arza katılan yatırımcı sayısına göre belli olacak. Bu nedenle yatırımcı sayısı arttıkça kişi başına düşen lot miktarı azalabilecek.

Tahmini hesaplamalara göre

150 bin katılım 466 lot,

250 bin katılım 280 lot

500 bin katılım 140 lot,

1 milyon katılım 70 lot,

1,5 milyon katılım 47 lot,

2 milyon katılımda ise 35 lot dağıtılması öngörülüyor. Bu rakamlar yalnızca olası katılım senaryolarına göre hazırlanan tahmini hesaplamalar olup, kesin dağıtım sonuçları talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak.

Albayrak Hazır Beton halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir? Halka arz tarihleri

ALBAYRAK HAZIR BETON NE İŞ YAPAR?

Albayrak Hazır Beton, 2003 yılında hazır beton üretimi alanında faaliyet göstermek üzere kuruldu. Şirket bugün İstanbul başta olmak üzere faaliyetlerini sürdürürken, hazır beton üretiminin yanı sıra inşaat taahhüt ve gayrimenkul geliştirme alanlarında da projeler yürütüyor. Metro projeleri, kamu yatırımları ve konut projeleri için beton tedariği sağlayan şirket, sektörde önemli üreticiler arasında yer alıyor.

Şirket bünyesinde birden fazla hazır beton tesisi, geniş araç filosu ve yüzlerce çalışan bulunuyor. Son yıllarda "Teraphill 15", "Teraphill Loft", "Moon Park Koru" ve çeşitli konut projeleriyle faaliyetlerini genişleten Albayrak Hazır Beton, halka arzdan elde edeceği kaynakla yeni beton santralleri kurmayı, üretim kapasitesini artırmayı ve yeni inşaat yatırımlarını finanse etmeyi hedefliyor.

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