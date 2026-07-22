22 ilde FETÖ operasyonu: 128 şüpheli yakalandı, 51'i tutuklandı
Jandarma ekiplerince FETÖ terör örgütüne yönelik 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 128 şüpheli gözaltına alınırken, 51 şüpheli tutuklandı. Çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıklarınca FETÖ'ye yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.
Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Mersin, Sinop, Tokat ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 128 şüpheli yakalandı.
Yakalanan şüphelilerden 51'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 14 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
GÜNCEL YAPILANMAYA YÖNELİK OPERASYON
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt sorumlularıyla irtibat halinde oldukları, örgütle bağlantılı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi.
Operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Operasyonların ardından yapılan açıklamada, çalışmaları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıkları, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlıkları tebrik edildi.