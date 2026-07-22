İsmail Kartal yönetiminde yeni sezonun ilk resmi maçına çıkan Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi 2'nci tur rövanşı öncesi avantajlı skor elde etti. Sarı-lacivertli ekibin maç boyu daha üstün taraf olduğunu vurgulayan Polonya basını, Brezilyalı yıldız Anderson Talisca'nın frikikten kaydettiği gole vurgu yaptı.

Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın frikik golüyle 1-0 yenerek, rövanş öncesi avantajı yakaladı. Polonya basını, Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya geniş yer ayırdı.

Anderson Talisca - Maximilian Dietnz (66)

"ACI VERİCİ HATA"

NTV Spor'un aktardığı habere göre; Talisca'nın golünü öne çıkaran Przegladsportowy, "Acı verici bir hata" başlığını kullanırken; "Maçın başlangıcı Fenerbahçe taraftarlarını biraz endişelendirdi. Gornik Zabrze hücumuyla etkileyici bir performans sergiledi ancak ikinci yarının sonuna doğru tamamen oyunun kontrolünü kaybetti. Talisca'nın 37'nci dakikada attığı muhteşem gol maçın en önemli anıydı. Bu mağlubiyetin ardından Gornik, Şampiyonlar Ligi hayalini hâlâ sürdürebilir. Gornik'in maçını mahveden muhteşem bir gol. Bunu önlemeleri gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal

"ZABRZE UMUTSUZCA SAVUNMA YAPTI"

Sport PL haberinde, "Gornik Zabrze, Türkiye'ye öylece gitmedi ancak kulüpteki herkes Şampiyonlar Ligi 3'üncü eleme turuna yükselme yolundaki 2 ayaklı mücadelede Fenerbahçe'nin açık ara favori olacağını biliyordu. Zabrze savunmaya odaklandı. Bunun karşılığını almak biraz zaman aldı ama Fenerbahçe sonunda golü buldu. Talisca harika bir serbest vuruş golü attı. Sonuç olarak, maç ev sahibi takımın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Ev sahibi ekibin bu maçı 3-0 veya daha fazla skorla kazanıp ilk maçta turu bitireceği endişesi vardı. Türk kulübü ilk dakikadan itibaren belirleyici bir avantaja sahipti ancak uzun süre gol bulmakta zorlandı. Gornik zaman zaman umutsuzca savunma yaptı ancak maçın büyük bölümünde Zabrze savunmacıları sorumluluk bilinciyle oynadı" denildi.

"ZORLU GÖREV"

Interia Sport, Fenerbahçe-Gornik Zabrze maçında dair haberinde, "Gornik, İstanbul'da zor anlar yaşadı ve sonuna kadar mücadele etti. Maçı tek bir gol belirledi. Gornik Zabrze, Polonya Ligi'nde ikinci olarak bu yılki Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma fırsatı yakaladı. Ancak Zabrze için zorlu bir görev var. Elemelerin ikinci turunda Gornik Zabrze, Türk devi Fenerbahçe ile karşılaştı. İlk yarıda cesurca savunma yaptı ancak rakipleri sonunda golü bulmayı başardı. Gornik'in Fenerbahçe ile yapacağı iki karşılaşmadan ilki 1-0'lık skorla sonuçlandı" değerlendirmesini yaptı.

İngiliz yıldız Mason Greenwood, Fenerbhaçe formasıyla ilk resmi maçına çıktı.

"ZABRZE ŞANSINI KORUYOR"

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze karşısında elde ettiği 1-0'lık galibiyeti okuyucularına aktaran Wprost, "Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunun ilk maçında İstanbul'da Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Polonya ekibi zorlu maçta sahada karakterini gösterdi. Fenerbahçe, sadece Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı değil, uluslararası arenada da somut başarılar elde etmeyi hedefleyen bir kulüp. Gornik Zabrze ise uzun yıllar Avrupa müsabakalarından uzak kaldıktan sonra yeni bir döneme başlıyor. Bu nedenle, İstanbul'daki ilk maçta alınan 1-0'lık sonuç oldukça iyi olarak değerlendirilmelidir. Polonya'daki ikinci maç, Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turu için hâlâ şansını koruyor" yorumunda bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası