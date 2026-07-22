UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanını güncellendi.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci eleme turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın frikik golüyle 1-0 yendi.

Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak rövanş öncesinde avantaj elde ederken; tek gollü galibiyetin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi.

Devler Ligi 2'nci eleme turunda Fenerbahçe ile Gornik Zabrze, Chobani Stadı'nda karşılaştı. Mason Greenwood, ilk defa sarı-lacivertli formayı giydi.

TÜRKİYE, 9'UNCU SIRADA

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 45.375 puana yükselen Türkiye, 9'uncu sırada yer alıyor. Hollanda, 48.729 puanla 8'inci sırada bulunurken; Türkiye'nin en yakın takipçisi Polonya'nın 42.325 puanı var.

*UEFA ülke puanı hesaplamasında; eleme turlarında galibiyete 1 puan, beraberliğe 0,5 puan veriliyor.

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın toplayacağı her puan, Türk futbolunun geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Devler Ligi'nde 21 Temmuz Salı günü oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:

Ülke Puan İngiltere 98.519 İtalya 84.232 İspanya 78.618 Almanya 76.888 Fransa 65.082 Portekiz 60.250 Belçika 55.650 Hollanda 48.729 Türkiye 45.375 Polonya 42.325 Çekya 41.825 Yunanistan 40.412

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