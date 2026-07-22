Fenerbahçe tek golle devirdi, sıralama güncellendi: UEFA ülke puanında son durum
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci eleme turunda Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin galibiyeti sonrası UEFA ülke puanını güncellendi.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2'nci eleme turu heyecanı başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'de ağırladığı Gornik Zabrze'yi Anderson Talisca'nın frikik golüyle 1-0 yendi.
Fenerbahçe, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak rövanş öncesinde avantaj elde ederken; tek gollü galibiyetin ardından UEFA ülke puanı da güncellendi.
TÜRKİYE, 9'UNCU SIRADA
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; 45.375 puana yükselen Türkiye, 9'uncu sırada yer alıyor. Hollanda, 48.729 puanla 8'inci sırada bulunurken; Türkiye'nin en yakın takipçisi Polonya'nın 42.325 puanı var.
*UEFA ülke puanı hesaplamasında; eleme turlarında galibiyete 1 puan, beraberliğe 0,5 puan veriliyor.
Devler Ligi'nde 21 Temmuz Salı günü oynanan maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şöyle:
|Ülke
|Puan
|İngiltere
|98.519
|İtalya
|84.232
|İspanya
|78.618
|Almanya
|76.888
|Fransa
|65.082
|Portekiz
|60.250
|Belçika
|55.650
|Hollanda
|48.729
|Türkiye
|45.375
|Polonya
|42.325
|Çekya
|41.825
|Yunanistan
|40.412