Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile karşılaşacak. Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek. Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.

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TAKIMLARIN 11'LERİ

Fenerbahçe: Mert Günok, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Nathan Ake, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.

Yedekler: Tarık, Ederson, Archie Brown, Çağlar, İsmail Yüksek, Asensio, Greenwood, Mert Müldür, Musaba, Levent, Cherif, Oğuz Aydın

Gornik Zabrze: Schulze, Sacek, Janicki, Josema, Janza, Dietz, Sadilek, Urbanski, Ikia Dimi, Khlan, Prekop

SARI LACİVERTLİLER HAZIR

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ikinci etapta Avusturya'da kamp yaptı. Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son maçında da LASK'ı 2-1 yendi.

RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA

Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.

Fenerbahçe Futbol Takımı

FENERBAHÇE'NİN MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'nin bu gece yarısına kadar 2 futbolcu ekleme ve çıkarma hakkının bulunduğu listede şu isimler yer alıyor:

Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Ognjen Mimovic, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Anthony Musaba, Cengiz Ünder, Sidiki Cherif.

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