UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçın ardından gözünü rövanş karşılaşmasına çevirecek. Sarı-lacivertli taraftarlar, rövanş maçının tarihi, oynanacağı stat ve tur mücadelesine ilişkin detayları araştırıyor.

Yeni sezondaki Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile iki ayaklı eşleşmede tur mücadelesi verecek. İlk karşılaşmanın ardından rövanş maçının tarihi ve oynanacağı şehir futbolseverlerin gündemindeki konular arasında yer alıyor.

GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşması 29 Temmuz 2026 Çarşamba günü oynanacak. UEFA takvimine göre iki ayaklı eleme sisteminde oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, ilk maçın ardından turu belirleyecek karşılaşma olacak.

Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze engelini geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile İskoç ekibi Hearts arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

GORNİK ZABRZE-FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Rövanş mücadelesi Polonya'da, Gornik Zabrze'nin ev sahipliğinde oynanacak. İlk maç İstanbul'da Chobani Stadı'nda yapılırken, ikinci karşılaşmada ev sahibi avantajı Polonya temsilcisinde olacak.

Gornik Zabrze-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu

Fenerbahçe, sezon öncesi hazırlık döneminde Admira Wacker'i 5-0, Pogon Szczecin'i 4-0 ve LASK'ı 2-1 mağlup ederek resmi maçlara moralli girdi. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki yoluna devam edebilmek için iki maç sonunda rakibine üstünlük sağlamaya çalışacak.

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