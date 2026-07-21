MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro yarışı tüm hızıyla devam ediyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın yeni bölümü öncesinde izleyiciler, ana kadroya seçilen 5. yarışmacının kim olacağını ve şimdiye kadar önlüğü kazanan isimleri araştırıyor.

MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro seçmeleri her bölümde yeni bir yarışmacının önlüğü kazanmasıyla sürüyor. İlk dört ismin belirlenmesinin ardından gözler yeni bölümde açıklanacak 5. yarışmacıya çevrilirken, yarışmayı takip eden izleyiciler ana kadroya giren isimleri ve son gelişmeleri yakından takip ediyor.

MASTERCHEF 5. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2026'nın 21 Temmuz akşamı yayınlanacak bölümünde ana kadroya girecek 5. yarışmacı belli olacak. 5. önlüğün sahibi henüz açıklanmadı. Yarışmanın yeni bölümü tamamlandıktan sonra şeflerin değerlendirmesiyle ana kadroya katılan yeni isim netlik kazanacak.

MasterChef 5. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya çıkan isimler 2026

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın değerlendirmeleri sonucunda her gün bir yarışmacı ana kadroya seçiliyor. 5. yarışmacının belirlenmesiyle birlikte MasterChef 2026 ana kadrosu şekillenmeye devam edecek.

MasterChef 5. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya çıkan isimler 2026

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 4. İSİM KİM OLDU?

MasterChef ana kadroya giren 4. yarışmacı Şiringül oldu.

MasterChef 5. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya çıkan isimler 2026

MASTERCHEF ANA KADROYA ÇIKAN İSİMLER

MasterChef Türkiye 2026'da şu ana kadar dört yarışmacı ana kadroya girmeyi başardı. İlk önlüğü Batuhan Nazikoğlu kazanırken, ikinci yarışmacı Nilay oldu. Üçüncü önlüğün sahibi Hasan Alp Karabacak olurken, dördüncü yarışmacı olarak Şiringül ana kadroya adını yazdırdı.

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