Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü. Türkiye-İspanya ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Erdoğan, İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası zaferini kutlarken, Gazze'de yıkıntılar arasında maçı izleyen Filistinlilerin şampiyonluk sevincine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sánchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Millî Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki zaferinden dolayı Sánchez’i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sánchez'e tebrik telefonu: Gazze'deki sevinç çok değerli

"GAZZELİLERİN SEVİNCİ ÇOK DEĞERLİ"

Gazze’de yıkıntılar arasında maç seyreden Gazze halkının İspanya’nın şampiyonluğunun ardından gösterdiği sevinci bilhassa çok değerli bulduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya’nın Filistin konusunda izlediği vicdani ve ahlaki tutumun dünya çapında futbol taraftarlarının gönüllerinde de karşılık bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başkanı Sánchez’i NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle misafir etmekten bahtiyar olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İspanya Başbakanı Sánchez'e tebrik telefonu: Gazze'deki sevinç çok değerli

Cumhurbaşkanımız, Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirvesi dolayısıyla 2027 yılı başında Sánchez’i yeniden Türkiye’de ağırlamaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.

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